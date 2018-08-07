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İYİ Parti'de yeni slogan belli oldu

İYİ Parti'de yeni slogan belli oldu

İYİ Partide kurultaya yönelik çalışmaların sağlıklı yürütmesi amacıyla oluşturulan teknik komisyonun çalışmalarında sona gelindi.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 20:36 - Güncelleme: 07-08-2018 20:36

İYİ Parti'nin 12 Ağustos'taki 2. Olağanüstü Kurultayı'nın ana sloganı "Daha yeni başlıyoruz" olacak. Kurultayda "kurultay yapmamak için direnenler" ile tereddütsüz kurultay toplayan İYİ Parti'nin farkına dikkat çekilecek.

Komisyon, ATO Congresium'da yapılacak ve Genel Başkan Meral Akşener'in tek aday gösterileceği kurultayın ana sloganını "Daha yeni başlıyoruz" olarak belirledi. Kurultayda, parti ve ülke içinde demokrasi vurgusu yapılacak. "Kurultay yapmamak için direnenler" ile tereddütsüz kurultay toplayan İYİ Parti'nin farkına dikkat çekilecek.

Kurultayda, aynı zamanda hükümetin yanlışlarına işaret edilecek ve yapılması gerekenler anlatılacak.

1124 DELEGE OY KULLANACAK

Genel Başkan ve parti organlarının seçileceği kurultayda 1124 delege oy kullanacak.  Kurultayda genel başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek.

Parti kulislerinde GİK ve MDK'de köklü değişiklikler olacağı konuşuluyor.  Kurultayın yapılacağı salonunun düzenlemesinde partinin renkleri mavi ve sarı hakim olacak.

Bu arada kurultaya ilişkin davetiyeler delegelere ulaşırken, şehir dışından gelen delegeler için otel rezervasyonları yapıldı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Bulut tan 07 Ağustos 2018 21:08 Aksenerlen çok uğraşıldı fakat geleceğin lideri o

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