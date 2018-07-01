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İYİ Parti'de sıkıyönetim! Kendi inisiyatifinizle istifa etmeyin...

İYİ Parti'de sıkıyönetim! Kendi inisiyatifinizle istifa etmeyin...

Seçimlerde elde edilen sonucun ardından istifalar ve iç çatışmalarla sarsılan İYİ Parti'de yeni istifaların önüne geçmek için sıkıyönetim ilan edildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından İYİ Parti teşkilatlarına genelge gönderildi: İstifayı ve görevden almayı sorun...

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Eklenme Tarihi: 01-07-2018 14:49 - Güncelleme: 01-07-2018 14:49

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından İYİ Parti teşkilatlarına gönderilen bir yazı dikkat çekti. 81 il başkanlığına gönderilen, "Teşkilat revizyon çalışmaları" konulu yazıda, gelen raporların hızla değerlendirilmeye alınacağı belirtildi. 24 Haziran seçimlerinde, İYİ Parti'nin her şeye rağmen başarılı olduğu ifade edilen yazıda, "Teşkilatlarımızda gerekli revizyon ve güçlendirme adımları cesaretle atılacaktır" diye belirtildi.

KENDİ İNİSİYATİFİNİZ İLE İSTİFA ETMEYİN... Başkanlıklara gönderilen yazıda, önemli bir dönemden geçildiği vurgulanırken, "Hal böyle iken İYİ Parti Genel Merkezinin bilgisi, talebi ve onayının dışında, il ve ilçe teşkilatlarımızın kendi inisiyatifleriyle istifa, görevden alma veya ihraç gibi bir tasarrufta bulunmaları bu aşamada partimize büyük zarar verecektir. Bu tür tasarruflara kesinlikle tevessül edilmemelidir" diye ifade edildi. İşte o yazı:

"24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçları alınmış, buna göre İYİ Parti ilk kez katıldığı bir yarıştan her şeye rağmen başarıyla çıkmıştır. İYİ Parti, elde ettiği sonucu en ücra yurt köşesindeki köyden, Genel Merkeze kadar uzanan bir yelpazede tüm yönleriyle ele alıp değerlendirme sürecini başlatmıştır.

Bu çerçevede 81 ilimizden gelen raporlar hızla değerlendirmeye alınacak, teşkilatlarımızda gerekli revizyon ve güçlendirme adımları cesaretle atılacaktır.

İYİ Parti olarak Genel Merkezimizden, en sade üyesine ve gönüllüsüne kadar dikkatli, özenli ve sorumlu hareket etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz.

Hal böyle iken İYİ Parti Genel Merkezinin bilgisi, talebi ve onayının dışında, il ve ilçe teşkilatlarımızın kendi inisiyatifleriyle istifa, görevden alma veya ihraç gibi bir tasarrufta bulunmaları bu aşamada partimize büyük zarar verecektir. Bu tür tasarruflara kesinlikle tevessül edilmemelidir.

İlinizde yukarıda belirtilen hususlarla ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesi ve bu talimatın tüm ilçe teşkilatlarımıza ivedi olarak ulaştırılması hususunda; gereğini önemli rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Selam ve saygılarımla.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • ,53lü 01 Temmuz 2018 15:37 Hani bunlar demokrattı.Biri 9 seçim yenildiği halde koltuğu bırakmaz. Bu da özgür iradesiyle istifa edeceklere mahalle baskısı uygular.Sonra da Erdoğana diktatör diyerek algı yapıp halkı kandırırlar.

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