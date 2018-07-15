İYİ Parti'de sıkıntı büyüyor! Akşener çıkış yolu arıyor...

İyi Parti’de 24 Haziran seçim sonuçlarının beklentileri karşılamamasının ardından başlayan sarsıntı sürüyor. Genel Başkan Meral Akşener’in başdanışmanı İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi 'Yörük Ali Paşa' lakaplı emekli Tuğgeneral Ali Aydın'dan sonra Akşener'in yakın kurmaylarından DYP kökenli Ayfer Yılmaz’ın istifa etmesi sıkıntıyı daha da büyüttü. MHP kökenli Balyoz davası sanığı Ali Aydın "HDP'ye siyasi parti denilmesi bardağı taşırdı" diyerek istifa ederken, Genel Başkan Yardımcısı ve GİK üyesi Ayfer Yılmaz'ın “MHP kökenli-merkez sağ kökenli” ayrışmasının sonucu istifa ettiği belirtiliyor.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAMIŞTI... İYİ Parti’de, Genel Başkan Meral Akşener’in yakın kurmaylarından DYP kökenli Ayfer Yılmaz’ın istifası tartışma yarattı. Kulislerde, “Milletvekilliği, bakanlık yaptım” diyerek milletvekili adayı olmayan Yılmaz’ın hesaplarını doğrudan Akşener’in cumhurbaşkanı seçilmesi üzerinden yaptığı konuşuluyor. Parti içinde dile getirilen bir başka iddia ise merkez sağdaki boşluğu doldurmak üzere yolan çıkan İYİ Parti’deki “MHP kökenliler egemenliğinin kırılamaması.”

MHP KÖKENLİ-MERKEZ SAĞ KÖKENLİ... Partide milletvekili aday listelerinin açıklanması ile başlayan ve seçim sonrasında da süren istifalarla ilgili dile getirilen bir başka iddia da partinin kurulduğu günden bu yana “MHP kökenli-merkez sağ kökenli” ayrışması. AKP’nin iktidara gelmesi ile siyasetten dile getirilen “merkez sağ parti” boşluğunu doldurmak için yola çıktığı belirtilen Akşener’in, ANAP, DYP ve hatta DSP kökenlileri de partiye taşımasına karşın, partinin “MHP’nin uzantısı” görüntüsünden kurtulamadığı eleştirisi yöneltiliyor.

KORAY AYDIN'IN SÖZLERİ SONRASI KARAR VERDİ... Ayfer Yılmaz’ın da İİYİ Parti kuruluşunda yer almasının altında “merkez sağda boşluğu dolduracak parti” hedefiyle yola çıkılmasının yattığına dikkat çekiliyor. Son olarak Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın seçim sonrasında yaptığı “İrade bizde olsaydı millet ittifakını kurmazdık” açıklamasının Yılmaz’ın partiyle yollarını ayırma sürecini hızlandırdığı ifade ediliyor.

AKŞENER DENGE ARIYOR... Akşener’le birlikte MHP içindeyken de mücadele veren Koray Aydın, Ümit Özdağ’ın da aralarında bulunduğu MHP kökenli isimler partide etkin görevlerde bulunuyor. Akşener’in parti içinde yaşanan “merkez sağ-ülkücü kökenli” çekişmesinin farkında olduğu ancak MHP kökenlilerden, parti kuruluşundaki mücadelelerini de dikkate alarak vazgeçmesinin mümkün olmadığına işaret ediliyor. Akşener, parti kurulduktan sonra sözcülüğe, CHP’den partiye gelmiş olsa da merkez sağ kökenli Aytun Çıray’ı seçimden sonra da, grup başkanlığına da yine merkez sağdan; ANAP kökenli Ahat Andican’ı seçtirerek denge sağlamaya çalışsa da merkez sağdan gelen isimlerin parti içinde kendilerini “rahat hissetmediği ve umduklarını bulamadığı” yorumu yapılıyor.