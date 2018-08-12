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İYİ Parti'de olağanüstü kurultay günü Meral Akşener'den flaş açıklama

İYİ Parti'de olağanüstü kurultay günü Meral Akşener'den flaş açıklama

İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nı izlemeye gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı. Kurultay, Akşener konuşmasını yaptı. Akşener'in kurultaydaki konuşmasında "Başaracağız dedik. Bunu derken bir yerlere sırtımızı hiç dayamış değildik... Başaracağız, başaracağız, başaracağız" sözleri salondan büyük alkış topladı.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 11:18 - Güncelleme: 12-08-2018 11:18

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayı başladı. Akşener, kurultayda açılış konuşmasını yaptı.

Akşener'in açıklamaları:Yola çıkarken bir iddia koyduk ortaya. Başaracağız dedik. Bunu derken bir yerlere sırtımızı hiç dayamış değildik. Kimseye zafer garantisi falan da vermedik. Mesele iddialı olmaksa yine söylüyorum, başarağız, başarağız, başaracağız. Kendi partimde ihtilaf konusu olmaktansa noktayı koyarım dedim.

DAHA YENİ BAŞLIYORUZ: ATO Congresium'daki salona Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri asıldı. Genel Başkan Meral Akşener'in sinevizyonda fotoğrafının yansıtıldığı salonun sahne kısmında "Daha yeni başlıyoruz" sloganı bulunuyor.

Delegeler için salonun orta kısmındaki alanda yer ayrıldı. Divan Başkanlığının belirleneceği kurultayda Akşener'in konuşmasının ardından, parti komisyonlarından gelen raporlar okunup oylanacak.

Kurultayda daha sonra Genel Başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR: Akşener'in tek aday gösterilmesi beklenen kurultayda, İYİ Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak yönetim kadroları belirlenecek. Bin 124 delegenin oy kullanacağı belirtilen kurultayda, "çarşaf liste" yönteminin uygulanacağı kaydediliyor.

KURULTAYA HANGİ PARTİLER DAVET EDİLDİ: Kurultay için AK Parti, CHP, BBP ve Saadet Partisi'ne davetiye gönderilirken, MHP ve HDP ise çağrılmadı. İYİ Parti Kurultayına CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi katıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 12 Ağustos 2018 11:36 Akşenerin dikratörlük yönünden bahçeli ve recepten farkı yoktur. 1990 lı yıllarda emniyet görevlisiydim.faili meçhullere alkış tuta bir şovenisttir.

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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