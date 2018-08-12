İYİ Parti'de Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

İYİ Parti Olağanüstü 2. Kurultayı'nda Meral Akşener 881 oyla yeniden Genel Başkan seçildi.
İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayını yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Veda niyetine 'Ben sizi çok sevmiştim' demiştim. Sözümü bana karşı kullandınız, elimi ayağımı bağladınız. 'Biz seni çok sevdik' dediniz. Kararınıza teslim oldum. İradenize boyun eğdim. Gel dediniz geldim" dedi. Kurultay'da Meral Akşener 881 oy ile yeniden Genel Başkan seçildi.
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İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğDEVAMI »
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