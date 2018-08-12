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İYİ Parti'de Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

İYİ Parti'de Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

İYİ PARTİ 'den son dakika haberi geldi. İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayını yaptı. İYİ Parti Genel Başkanlığı'na 881 oyla tekrar Meral Akşener yeniden seçildi.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 15:00 - Güncelleme: 12-08-2018 15:00

İYİ Parti Olağanüstü 2. Kurultayı'nda Meral Akşener 881 oyla yeniden Genel Başkan seçildi.

İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayını yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Veda niyetine 'Ben sizi çok sevmiştim' demiştim. Sözümü bana karşı kullandınız, elimi ayağımı bağladınız. 'Biz seni çok sevdik' dediniz. Kararınıza teslim oldum. İradenize boyun eğdim. Gel dediniz geldim" dedi. Kurultay'da Meral Akşener 881 oy ile yeniden Genel Başkan seçildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Yahya Rami 12 Ağustos 2018 15:13 Sayın Bahçeli yine haklı çıktı, Akşener’in “aday olmayacağım” nazlanması tamamen bir senaryo olabilir demişti.

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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