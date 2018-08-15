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İYİ Parti'de istifa şoku 100 kişi birden...

İYİ Parti'de istifa şoku 100 kişi birden...

İYİ Parti'de istifalar dur durak bilmiyor. İYİ Parti Kırıkkale teşkilatında, parti üyesi, delege ve yöneticilerden oluşan yaklaşık 100 kişi partilerinden istifa etti.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 11:14 - Güncelleme: 15-08-2018 11:14

İYİ Parti Kırıkkale teşkilatında, parti üyesi, delege ve yöneticilerden oluşan yaklaşık 100 kişinin partilerinden istifa ettiği bildirildi. İYİ Parti kurucu üyesi, üst kurul üyesi ve il genel sekreteri Erdal Bütün, yaptığı yazılı açıklamada, gelinen nokta itibarıyla partinin yönetim tarzını ve karar alma mekanizmasını eleştirdiklerini, üstün irade ve dar oligarşik yönetim şekliyle hiçbir fark olmadığını gördüklerini belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Farabi 15 Ağustos 2018 11:23 Bu parti zaten ismarlama,sahte bir parti.Yalancinin mumuda yatsiya kadar yanarmis.Bitip gidecek bu parti eninde sonunda.Meral abbada eeeuuwww,eeuuuwww diye dovunup duracak.

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