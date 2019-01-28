İyi Parti'de istifa depremi! Manisa milletvekili Tamer Akkal istifa etti

31 Mart yerel seçimleri öncesinde aday listeleri açıklandıkça istifa haberleri arka arkaya gelmeye başladı. İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kararını bir basın açıklaması ile duyuran Tamer Akkal, istifasının en önemli sebebinin HDP olduğunu söyledi.

PKK uzantısı HDP ittifaka destek verdi

Millet İttifakı çatısı altına HDP'nin dahil edilmesinden rahatsız olduğunu belirten Akkal şunları söyledi:

-'Bu sürecin en başından beri karşı çıktığım; önce İşbirliği denen ve sonra adı yine Millet İttifakı olarak değişen bu oluşum bizlerde tedavisi mümkün olmayan bir tahribat yaratmıştır. Bir Türk Milliyetçisi olarak terör örgütü P.K.K.’nın siyasi uzantısı olan partinin birçok Büyükşehirde aday çıkarmayarak bu ittifaka destek olacağını açıklaması, daha önceden düşündüğüm İYİ Parti’den istifa kararımı bugün netleştirmeme sebep olmuştur. Böyle bir oluşumun içinde olmam bu saatten sonra mümkün değildir.

HDP İstanbul Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacak

Hiçbirimize haber vermediler

Tamer Akkal istifasının bir diğer önemli sebebi ise aday belirleme süreci oldu. 'Bundan sonra bağımsız milletvekili olarak' yoluna devam edeceğini belirten Tamer Akkal, şunları söyledi:

-Manisa’da İYİ Parti’yi kuran, elini taşın altına sokan, Manisa da %14 oy alan teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımız ve partililerimiz adeta yok sayılarak CHP ile pazarlıklar yapılmış, 17 ilçenin 10’u teslim edilmiş, Aday belirleme işlemleri bitmiş ve bunlardan şahsım da dâhil olmak üzere hiçbir Manisalı yönetici haberdar edilmemiştir. Manisa Kurucu İl Başkanlığı görevini yaptığım ve Manisa Milletvekili olduğum İYİ Partiden bugün itibarı ile istifa ediyorum.

Tamer Akkal kimdir?

Tamer Akkal, 20.08.1974 yılında Manisa'da doğdu. Gazi İlköğretim okulu ve Şehitler Ortaokulu eğitimi tamamladı.

İstanbul Üniversitesi (AUZEF) İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazanan Akkal 2007 yılından itibaren MHP'de farklı kademelerde görev aldı. Tamer Akkal 2016 yılında MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. İYİ Parti Manisa il başkanı olan Tamer Akkal 2018 seçimlerinde Manisa milletvekili seçildi. Evli ve 1 kız babası.