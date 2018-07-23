  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İYİ Parti'de Fatih Eryılmaz istifa etti

İYİ Parti'de Fatih Eryılmaz istifa etti

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Kayseri 2. sıra milletvekili adayı olan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) asil üyesi Fatih Eryılmaz, partisinden istifa etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-07-2018 13:39 - Güncelleme: 23-07-2018 13:39

15 Temmuz gazisi emekli emniyet müdürü Fatih Eryılmaz, partisinden istifa etti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan emekli emniyet müdürü Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini söyledi.

Eryılmaz, istifasına ilişkin detaylı açıklamayı daha sonra yapacağını belirtti. 

24 Haziran'da yapılan seçimde Kayseri'den 2. sıra milletvekili adayı olan Eryılmaz, Meclis'e girememişti.

Eryılmaz, sosyal medya hesabından, "İYİ Parti'den istifa ediyorum, gerekli açıklamayı daha sonra yapacağım." açıklamasında da bulunmuştu.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İYİ Parti'de Fatih Eryılmaz istifa etti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mniksek 23 Temmuz 2018 13:54 FAZLA GECİKTİRME GEREKLİ AÇIKLLAMYI DERHAL YAP, DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ, BİZLERİ MERAKTAN ÇATLATMA, PEH PEH...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro