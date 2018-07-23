İYİ Parti'de Fatih Eryılmaz istifa etti

15 Temmuz gazisi emekli emniyet müdürü Fatih Eryılmaz, partisinden istifa etti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan emekli emniyet müdürü Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini söyledi.

Eryılmaz, istifasına ilişkin detaylı açıklamayı daha sonra yapacağını belirtti.

24 Haziran'da yapılan seçimde Kayseri'den 2. sıra milletvekili adayı olan Eryılmaz, Meclis'e girememişti.

Eryılmaz, sosyal medya hesabından, "İYİ Parti'den istifa ediyorum, gerekli açıklamayı daha sonra yapacağım." açıklamasında da bulunmuştu.