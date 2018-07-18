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İYİ Parti'de deprem! Hepsi istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Hepsi istifa etti

Edirne’nin Keşan ilçesinde İYİ Parti İlçe Yönetiminden peş peşe istifalar yaşandı.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 17:57 - Güncelleme: 18-07-2018 17:57

10 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen olağan kongre ile göreve gelen İYİ Parti İlçe Yönetiminden 7 kişi istifa dilekçelerini Yüksek Seçim Kuruluna verdi.

İstifa edenlerin aralarında; Muhasip ve İdari İşlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Naim Erdoğan, Hukuk İşlerinden Sorumlu İlçe Başkanı Yardımcısı Belgin Şehirli, Eğitim, Kültür, Sanat ve Kamu Kuruluşlarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Ayşe Deniz ile Yönetim Kurulu üyeleri Eylem Ezerçe, Cengiz Engin, Tamer Sözbir ve Tahsin Ekşi yer aldı.

 Yüksek Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre; bazı üyelerin de partiden istifa ettiği kaydedildi.

Ayrıca, 24 Haziran’da gerçekleştirilen milletvekili ve genel seçimin ardından, İYİ Parti’de milletvekili aday adayı olan Gürsel Şimşek de düzenlediği basın toplantısı ile tüm kamuoyuna partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Temmuz 2018 18:02 Cehennemin dibine kadar yolları var.

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