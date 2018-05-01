İYİ Parti'de büyük şok! İstifa depremi

İYİ Parti Gemlik İlçe Teşkilatında 66 kişilik kurucu listesinden, kısa süre içinde 5 ismin istifa etmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Gemlik'te geçtiğimiz haftalarda üye çalışması yapan İyi Parti'de istifalar sonrasında, 5 kurucu isimden herhangi bir açıklama gelmezken, istifaların gerekçeleri ve devam edip etmeyeceği siyasi kulislerde merak konusu oldu.

BAŞKA ÜYELER DE İSTİFA ETTİ: Kurucu yönetim listesinde yer alan isimlerin istifalarını İlçe Seçim Kuruluna sunduğu ifade edilirken, yönetim dışında üyelerin de istifa ettiği öne sürüldü.

BAŞKA İSTİFALAR DA MI GELİYOR?

24 Haziran'da yaklaşan Genel Seçimlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olması beklenirken, Gemlik'te yaşanan istifalar, ilçelerde yaşanan zorluklarını da gözler önüne sermiş oldu. Partiye yeni üye kayıtlarının devam ettiği süreçte yaşanan istifaların devam edeceği öğrenildi.