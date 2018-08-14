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İYİ Parti'de bir istifa daha arka arkaya açıkladılar

İYİ Parti'de bir istifa daha arka arkaya açıkladılar

İYİ Parti Tokat Kurucu İl Başkanı Afşin Ünverdi, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ünverdi'nin ardından İl Başkan Yardımcısı Emrah Köknar da istifa ettiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 10:15 - Güncelleme: 14-08-2018 10:15

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte partinin kurucu il başkanlarından biri olan Afşin Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamayla istifasını duyurdu.

Ünverdi açıklamasında, "Büyük Türk Milleti'ne hizmet edebilme fırsatı bulmak gayesiyle çıktığım bu yolda, 16 Aralık 2017 tarihinde kuruculuğunu üstlendiğim ve o günden bugüne şerefle yürüttüğüm İyi Parti Tokat İl Başkanlığı görevimden, gördüğüm lüzum üzerine ve önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin bayrağını daha yükseklere taşıyacak, daha yeni, daha dinamik arkadaşlarımıza teşkilatlanma fırsatı ve serbestlik sağlamak için istifa ediyorum.

Bu görevi bana layık gören başta Genel Başkanım Meral Akşener'e, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcım Koray Aydın'a ve İyi Parti'yi yükseltme gayesinden asla taviz vermeyen, vefakar, cefakar ve yiğit yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı. 

Yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra İyi Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Emrah Köknar da görevinden istifa ettiğini açıkladı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 14 Ağustos 2018 10:31 İstifasında sitem şikayet vs. yok. Bayrak değişimi diyor. Hala iyi partili sadece başkanlıktan istifa ediyor. Koltuğa yapışıp kalanlar ve tüm ömrü koltuk mücadelesi ile geçenler bunu anlayamaz.

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