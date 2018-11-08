  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYıldönümünüz için süpriz mi arıyorsunuz?
ADVGazze acil yardım bekliyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

İYİ Parti'de 2 kritik istifa! Akşener'e tepki göserdiler

İYİ Parti'de 2 kritik istifa! Akşener'e tepki göserdiler

Eski milletvekili Burhan Orhan, Betül Bayraktar Orhan ve Prof. Dr. Azmi Yetim, İYİ Parti üyeliği ile partideki görevlerinden istifa etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-11-2018 13:56 - Güncelleme: 08-11-2018 13:56

Üyelikten istifa dilekçesini İYİ Parti Genel Başkanlığına sunan ve MHP'den 21. Dönem'de Bursa milletvekili seçilen Burhan Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İYİ Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener'e olan inancını yitirdiği için istifa ettiğini söyledi.

Partinin kuruluşu öncesi, aşaması ve sonrasında Akşener'in yanında bulunan birkaç kişiden biri olduğunu belirten Orhan, ancak bu süreçlerde konuşulanlarla gelinen nokta arasındaki farklılıkların kendisini partisiyle yol ayrımına getirdiğini ifade etti.

Orhan, şu değerlendirmede bulundu: "Özellikle MHP kanadından gelen milliyetçi, ülkücü arkadaşlarımızın dışlanması... Arkadaşlarımızın genel kanaatine göre duruşu milli ve omurgası sağlam insanlarla pek yol yürünmek istenmedi. Meral Hanım yola çıktıklarını, yolda bulduklarıyla değişti. Durmanın bir anlamı yoktu. Ayrıca partiyi kimin yönettiğini bilmiyoruz. Hangi eller ya da kim? Partiyi Meral Hanım yönetmiyor, sadece kumanda ediyor."

"Bir genci ya da bir kadını Türk siyasetine kazandırmadı"
Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa eden Betül Bayraktar Orhan da kadın ve gençlerin siyasette, ülke yönetiminde daha fazla yer alması hedefiyle yola çıkmalarına rağmen bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Bunu istifa dilekçesinde de belirttiğinin altını çizen Orhan, "Yola çıktığımızdaki hedeften saptığımızı düşünüyorum. Bunu bilerek yola devam etmenin bir vebal olduğunu düşündüğüm için de yollarımı ayırdım. Bir kadın hareketi olarak yola çıktık ama bu, sadece bir tüzük maddesi olarak kaldı." dedi.

İYİ Partinin Mecliste en az kadın milletvekili bulunan parti olduğuna işaret eden Orhan, "Tansu Çiller Türk siyasetine Meral Akşener ismini kazandırdı, Akşener İYİ Partiyi kurup bir genci ya da bir kadını Türk  siyasetine kazandırmadı." diye konuştu. 

"Yazık ettiniz"
İYİ Parti Kurucular Kurulu ve parti üyeliğinden istifa eden Prof. Dr. Azmi Yetim de istifa dilekçesinde, çok büyük umutlarla başlatılan "cesurlar hareketi"nin küçük hesaplara heba edildiğini belirtti.

Parti kurulurken Türk milletine verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini ifade eden Yetim, partilerinden koparılan ilkeli, omurgalı, vefalı ve liyakatlı ülkücülerin de zaman içinde partiden dışlanarak siyasetin çöplüğüne atıldığını savundu.

Yetim, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Sayın Genel Başkanım bu insanlar yapılanları hiç hak etmemiş ve sizden de hiç diyet dilenmemişlerdir. Siz 'ülkücülere diyet borcu ödemekten bıktım' diyorsunuz ama unutmayın ülkücülere olan vefa borcunuzun zekatını bile ödemekte zorlanırsınız.

Türk siyasi tarihinde en kısa sürede parlayan bir yıldız ama aynı zamanda en kısa sürede kaybolan bir güneş oldunuz. Bunu siz istediniz. Çünkü ülkücülerin idealleri ve onurlarıyla oynamak en büyük hataydı ve siz bu hatayı yaptınız. Yazık ettiniz."

Yetim, partinin, kurulduğundan bu yana geçen bir yıllık sürede kurucularının çoğunu kaybettiğine dikkati çekerek, "Görünen o ki  'Ülkücüleri iktidara taşıyacağım, Cumhurbaşkanı olacağım ve ülkeyi bu hale getirenlerden hesap soracağım' diye yola çıkan sayın Genel Başkan ve ekibi, bugün 'Saraya nasıl yakın olabilirim?' savaşı verir hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İYİ Parti'de 2 kritik istifa! Akşener'e tepki göserdiler haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Arslan Mermerkaya 08 Kasım 2018 14:31 IYI parti yönetimi tuzakları görüp gerekli tedbirleri almıyor.CHP den medet umuyor.22 nisan vakasını ömür boyu unutmıyacagım.Cumhurbaşkanı adayı % 7 oy almasını derin olarak sorgulası gerekir.Neticede Erdogan Yüce Divanda yargılanması gerekirken başkan seçildi.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro