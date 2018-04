İYİ Parti ve Meral Akşener'e büyük şok! Hazine yardımı için...

İYİ Parti son genel seçime katılmadığı için grubu olmasına rağmen hazine yardımı alamayacak. YSK yetkilileri, "Yasaya göre bir partinin TBMM'de grubunun olması, hazine yardımı için tek başına yeterli değil" dedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertük'ün haberine göre; 2820 sayılı siyasi partiler kanunu ve bu kanunu değiştiren 2 Mart 2014 tarihli 6529 sayılı yasa siyasi partilere hazine yardımı yapılması konusunda şu şartları öngörüyor:

"EN AZ YÜZDE 3 OY"

"Son Milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl o yılki genel bütçe gelirleri (B) cetveli toplamının beş binde ikisi oranında ödenek mali yıl için konur. Bu ödenek, siyasi partilerin genel seçim sonrasında YSK tarafından ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenir. Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların yüzde 3'ünden fazlasını alan siyasi partilere de Devlet yardımı yapılır. Bu yardımdan faydalanabilecek siyasi partilere, milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl üç katı, mahalli idareler genel seçim yılı için iki katı olarak ödenir. Her iki seçim aynı yıl içerisinde yapıldığında bu ödemenin miktarı üç katı geçemez."

547 MİLYON DAHA

Siyasi partilere bu yıl başında toplam 273.7 milyon lira verildi. AK Parti'ye 139 milyon lira, CHP'ye 71.1 milyon lira, MHP'ye 33.4 milyon lira, HDP'ye de 30.2 milyon lira aktarıldı.

Erken seçim nedeniyle ise toplam 547.4 milyon lira daha ödeme yapılacak. AK Parti 278 milyon, CHP 142.2 milyon, MHP 66.8 milyon ve HDP de, 60.4 milyon lira daha alacak. Böylece toplamda siyasi partilere bu yıl aktarılan toplam tutar 821.1 milyon lirayı bulacak.