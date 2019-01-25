İYİ Parti ve CHP'den açıklama 'Sanki savaşa gidiyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptıkları ortak basın açıklamasında, CHP ve İYİ Parti'nin ittifakta anlaştığını duyurdu.

Kavgadan değil huzurdan yana olduğunu belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de ilk kez demokratik anlamda çok geniş bir işbirliğini İYİ Parti'yle birlikte hayata geçiriyoruz. Demokrasi ve huzur içerisinde beraber yaşama mücadelesi veriyoruz. Kavgadan yana değiliz, huzurdan yanayız. İsteriz ki bütün belediye başkanları kentleri huzur içinde yönetsin.

KAHRAMANLARIMIZ VAR

İYİ Parti ile yaptığımız işbirliğinin kahramanları var. Onlar uzun bir çaba gösterdiler. Bize hazır bir liste getirdiler. Bu dört arkadaşımıza hepinizin adına teşekkür ederim. Son derece mutluyum, sayın genel başkana da hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.

İlk işbirliği kararının CHP Genel Merkezi'nde aldıklarını belirten İYİ Parti lideri Meral Akşener, ittifakın bugün sonuçlanması nedeni kameralar karşısına geçtiklerini söyledi.

İNTİHAR EDECEKLERDİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener'ın açıklamaları şöyle: "Ben de bu iki arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Türkiye adına Ortak çıkarların olabileceğini bu arkadaşlarımız sağlamış oldular. Zaman zaman intiharın eşiğine geldiler.

SANKİ SAVAŞA GİDİYORUZ

Uzun bir süreçti. Türkiye'de ortak çıkarların, Türkiye adına ortaya konabileceğini, kişisellikten uzak bir çalışma biçiminin oluşabileceğini bu arkadaşlarımız ortaya koydular.

Biz yerel seçimlere gidiyoruz ama izliyoruz ki sanki savaşa gidiyoruz. Türkiye'nin coğrafyası nedeniyle, elbette hem iktidarın hem de muhalefetin Türkiye ile ilgili hedefleri olan kurum, ülke, örgütler konusunda dikkatli olması gerektiğini biliyoruz.

UTANÇ VERİCİ SÖYLEMLER

Biz yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimde muhtar, ilçe belediye başkanı seçeceğiz. Dolayısıyla savaş tamtamları eşliğinde, milleti birbirine düşüren bu iki siyasi partinin oluşturduğu sisteme hakaret eden bir dil kullanmadık. Ama bu iki siyasi partinin oy veren insanların tümüne hakaret etmek, onları taciz etmek, Türkiye'yi yönettiğini zanneden insanlar için utanç vericidir. Biz bunlara rağmen huzurun, kardeşliğin hüküm sürdüğü ve bunun sadece yerel seçimler olduğu, beldeye, şehre, ilçeye hizmetlerin anlatılacağı bir dil seçeceğiz.