İYİ Parti ve CHP hangi illerde anlaştı İşte il ve ilçeler

CHP ile İYİ Parti, yerel seçimlerde ittifak konusunda anlaşmaya vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakı yaptıkları ortak basın açıklaması ile duyurdu. Peki İYİ Parti ve CHP hangi il ve ilçelerde anlaşmaya vardı?

İYİ Parti ve CHP hangi illerde anlaştı İşte il ve ilçeler

CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakta anlaşma sağlandı. İki parti 22'si büyükşehir belediyesi olmak üzere 27 ilde uzlaşma sağladı. Büyükşehirlerin 12'sinde CHP, 10'unda ise İYİ Parti aday gösterecek. Diğer illerin 4'ünde CHP'nin, birinde ise İYİ Parti'nin adayı yarışacak.. CHP ile İYİ Parti, yerel seçimlerde ittifak konusunda anlaşmaya vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakı yaptıkları ortak basın açıklaması ile duyurdu. Peki İYİ Parti ve CHP hangi il ve ilçelerde anlaşmaya vardı. İşte il il, ilçe ilçe her iki parinin de anlaşmaya vardığı ve varamadığı bölgeler:

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İYİ Parti ve CHP hangi illerde anlaştı İşte il ve ilçeler

Eskişehir- Gaziantep

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İYİ Parti ve CHP hangi illerde anlaştı İşte il ve ilçeler

İzmir

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İYİ Parti ve CHP hangi illerde anlaştı İşte il ve ilçeler

Kahramanmaraş

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