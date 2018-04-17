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İYİ Parti seçime giremiyor mu? Yasa ne diyor işte o madde

İYİ Parti seçime giremiyor mu? Yasa ne diyor işte o madde

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 26 Ağustos erken seçim tarihi olarak kabul edilirse Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti seçime giremiyor... Peki sebebi ne yasa ne diyor? İşte 28 Ağustos tarihinin perde arkasından çıkan İYİ Parti gerçeği;

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 16:11 - Güncelleme: 17-04-2018 17:09

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "26 Ağustos'ta erken seçime gideyim" çıkışıyla ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Yarın saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılacak görüşmede 26 Ağustos seçim tarihi olarak belirlenirse Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti yasa gereği seçimlere katılamıyor. Devlet Bahçeli'nin de İYİ Parti'yi engellemek için bu tarihi özellikle seçtiği iddia ediliyor. İşte o bomba ayrıntı...

SİYASİ PARTİLER YASASI NE DİYOR?.. Siyasi Partiler Yasası'nın "Siyasi Partilerin Seçimlere Katılması" başlıklı 36 maddesine göre, "Siyasî partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şart"...

MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ... İYİ Parti'nin bu şartı yerine getirebilmesi için erken seçimin en erken Eylül ayı sonunda yapılması gerekiyor. İyi Parti'nin 26 Ağustos'ta yapılacak bir erken seçime katılabilmesi için bir başka yol da milletvekili transferi yapmak. 5 milletvekili bulunan İYİ Parti'nin transferlerle 20 milletvekiline ulaşıp Meclis'te grup kurması gerekiyor.

CHP'Lİ ÖZEL: BAHÇELİ İYİ PARTİSİZ BEÇİM İSTİYOR... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, 26 Ağustos 2018'de seçimin yapılması durumunda 1 Nisan'da büyük kurultayını yapan İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını söyledi. Seçim kanunu hatırlatan Özel, "Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül'de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos'ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz. Devlet Bahçeli 'Biz İYİ Parti olmadan seçime girmek istiyoruz' diyor. 1 Nisan'da kurulan bir partiden korkan Devlet Bahçeli ve kadrosu 26 Ağustos'a seçimi çekmek istemiştir." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ: B VE C PLANLARIMIZ HAZIR... İYİ Parti Hukuk, Seçim ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, “Vatandaşımız endişe etmesin, İYİ parti her şart altında seçimlere girecektir. YSK, bizi engellese de B ve C planlarımız hazır. Koltuklarından korkanlar ise endişelerine devam etsinler.”

KORAY AYDIN: MEMNUNİYETLE KARŞILADIK... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise twitter hesabından şunları yazdı: İYİ Parti erken, baskın veya zamanında yapılacak seçimlere her zaman hazırdır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin erkene alınması çağrılarını memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü bu iktidardan daha erken kurtulmuş olacağız.

YSK DA "İYİ PARTİ GİREMEZ" DEMİŞTİ... Yüksek Seçim Kurulu, Ocak ayında seçime katılabilecek partilerin listesini REsmi Gazete'de ilan etmişti. Seçime katılabilecek 9 parti arasında İYİ Parti yer almıyordu.  Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi’nin seçimlere katılma yeterliliğine sahip olduğu belirtilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR33 YORUM

  • Misafir 17 Nisan 2018 17:12 Cok kotu bir yol secmis olursun bahceli milletin gozunde degerini sifirlarsin cok ayip olur bu memleketin vatandaslarina siyasi gucu milletten ustun gorme mhp yillarca baraj altinda kaldi omurgasi dikti mhp dava partisidir unutma

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Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

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