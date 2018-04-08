İYİ Parti o parti ile ittifaka hazırlanıyor

İYİ Parti ile Demokrat Parti, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak için büyük oranda anlaştı. Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak, her iki partinin yüzde 90 el sıkıştığını söylerken, ittifaka Saadet Partisi'nin de katılacağını ileri sürdü.

Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı. İYİ Parti'nin, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kuracağını iddia eden Çolak, aldığı kulis bilgisini canlı yayında aktardı.

"İTTİFAKA SAADET PARTİSİ DE KATILACAK"

Çolak, "Son edindiğim ciddi bir kulis bilgisini sizinle paylaşayım. Demokrat Parti, yüzde 90 oranında İYİ Parti'nin çatısı altında seçimlere girmeyi kabul etmiş durumda yani anlaşmış durumdalar, el sıkışmışlar. Demokrat Parti'nin elindeki Fethiye Belediyesi de İYİ Parti'ye geçtiğini açıklayacak. Yüzde 90 oranında Demokrat Parti İYİ Parti ile el sıkışmış durumda. Saadet Partisi de çok büyük ihtimalle olacak gibi gözüküyor" diye konuştu.