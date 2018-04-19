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İyi Parti kurucu üyesi Özcan Yeniçeri'nin acı günü!

İyi Parti kurucu üyesi Özcan Yeniçeri'nin acı günü!

MHP'den ayrılarak İyi Parti saflarına katılan ve kuruculardan olan Özcan Yeniçeri'nin eşi vefat etti.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 11:08 - Güncelleme: 19-04-2018 11:08

İYİ Parti kurucu üyelerinden Profesör Özcan Yeniçeri'nin eşi hayatını kaybetti. Acı haberi İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk twitterdan duyurdu.

İsmail Koncuk şunları yazdı:

İYİ Parti kurucu üyesi Özcan Yeniçeri’nin eşi Hakka yürümüştür. Cenazesi Cuma namazına müteakip Ankara Karşıyaka mezarlığında defnedilecektir Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, inşallah.

ÖZCAN YENİÇERİ KİMDİR?

Özcan Yeniçeri, 1 Ocak 1954'te Gümüşhane Şiran'da doğdu. Babasının adı Enver, annesinin adı Mahi'dir.

Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu İşletme Muhasebe Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesinde, doktorasını Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. 

Bir süre ilk ve ortaöğretimde öğretmen ve idareci olarak çalıştı. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Niğde İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi oldu. Niğde Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne getirildi. 1998 yılında doçent oldu. Ahmet Yesevi Üniversitesinin Uluslararası İlişkiler Bölümünü kurdu ve Başkanlığını yürüttü. Ahmet Yesevi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına getirildi. Aynı yıl yönetim organizasyon dalında profesör oldu. Köşe yazarlığı ve televizyon programları yaptı. Yayınlanmış 14 kitabı bulunmaktadır. Prof. Dr. Osman Turan Kültür Araştırmaları Ödülü sahibidir. 

Fransızca bilen Yeniçeri, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Geçmiş olsun 19 Nisan 2018 11:21 Yeniden evelencek mi acaeba,4 cocuk

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KİMDİR ?
Özcan Yeniçeri
ÖZCAN YENİÇERİ KİMDİR?

1954 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Gümüşhane'de, yüksek tahsilini Ankara'da tamamladı. 1987 yılında Uludağ üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisa

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