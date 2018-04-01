İyi Parti Kongresi'nde dikkat çeken isim

İyi Parti Kongresinde, AK Parti kurucularından olup, Başbakan Yardımcılığı yaptıktan sonra partiyle yollarını ayıran Abdüllatif Şener davetlilere ayrılan tribünde en dikkat çeken isimlerdendi. Şener’in görüntüsü ekrana yansıtıldığında tüm tribünlerden coşkulu alkış aldı.

İyi Parti Kongresi'nde dikkat çeken isim

İYİ Parti'nin 1'inci Olağanüstü Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen partililer, kurultayın yapılacağı salonu saatler öncesinden doldurdu. Salona giremeyen binlerce partili ise kurultayı dışarı kurulan dev ekrandan takip etti. Salonda sadece İstiklal Marşı'nın 'Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' dizesi ile 'İYİ'ler kazanır' ve 'Türkiye İYİ olacak' ifadelerinin yer aldığı pankart ve yazılara izin verildi.

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İyi Parti Kongresi'nde dikkat çeken isim

Salonda sık sık, 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atılarak hep bir ağızdan 'İzmir Marşı' söylendi. Partinin yeni seçim şarkışı, 'Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Evladı fatihan derler, adı Meral' şarkısı da sık sık çalındı.

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İyi Parti Kongresi'nde dikkat çeken isim

İyi Parti'nin kongresinde dikkat çeken bir isim de yer aldı. AK Parti'den ayrılan ve daha önce Başbakan Yardımlığı yapan Abdüllatif Şener davetliler arasındaydı. Şener'in görüntüsünün salondaki dev ekrana yansıtıldığında büyük alkış alması partiye mi katılıyor yorumlarına yol açtı.

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İyi Parti Kongresi'nde dikkat çeken isim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, salona girerken 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganları ve dövizleri ile karşılandı. Partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in seçime tek aday olarak gireceği kurultayda, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek.

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