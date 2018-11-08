İYİ Parti kıyılarda CHP ile anlaşacak, Anadolu’da ‘merkez sağ

Yönetim düzeyin de olmasa da iki partinin il ve ilçe teşkilatları arasında “seçimi kazanmaya dönük hamleler” üzerinde görüşmeler olduğu belirtildi.

İYİ Parti, Ankara ve İstanbul’da “ CHP’nin, İYİ Parti ’nin desteği sağlanmadan başarısız olacağını” değerlendiriyor. İstanbul’da CHP’nin “tabanda desteklenmesi” durumunda da İYİ Parti , MHP’nin elinde bulundurduğu Manisa ve Mersin gibi büyükşehirlerde de “ CHP’nin desteğini” hesaplıyor.

Mansur Yavaşa'a sıcak bakılıyor

İYİ Parti , CHP’de de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Mansur Yavaş’ın adaylığına ‘sıcak’ bakıyor. Ancak Yavaş’ın, “Ankara’da, CHP ve İYİ Parti’nin ‘ortak adayı’ olarak yeniden siyaset sahnesine çıkmak istediği” de kulislerde konuşuluyor.

Destek alınacak iller belirlendi

Kulislerde 24 Haziran seçimlerinde en fazla oyun Burdur, Isparta, Antalya, Çanakkale, Muğla, Denizli, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Giresun, Kırıkkale, Manisa illerinden geldiği belirlenirken, İYİ Parti bu illerde “ CHP’nin desteğini” bekliyor. Bu nedenle, partilerin yönetimleri arasında olmasa da özellikle İYİ Parti’nin oy potansiyelinin olduğu bu illerde, parti teşkilatları üzerinden görüşmeler yürütüldüğü belirtiliyor.

Anadolu ve Karadeniz'de merkez sağ...

Partide “ CHP’nin, İYİ Parti’nin de desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı alabileceği” ifade ediliyor. Ancak İYİ Parti , “partinin bazı büyükşehir belediye başkanlıklarında CHP’yi desteklemesi durumunda, İYİ Parti ’nin oyunun yüksek olduğu ilçe belediye başkanlıklarında da CHP’nin desteğini” bekliyor. İYİ Parti’nin ‘merkez sağ’ hedefi de olduğundan İç Anadolu Bölgesi’nde ve Karadeniz’deki illerde çalışmalarını da ‘merkez sağ’ seçmen üzerinden sürdürecek