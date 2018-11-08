  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGazze acil yardım bekliyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

İYİ Parti kıyılarda CHP ile anlaşacak, Anadolu’da ‘merkez sağ

İYİ Parti kıyılarda CHP ile anlaşacak, Anadolu’da ‘merkez sağ

Mart ayında yapılacak yere seçim yaklaşırken partiler arasındaki stratejiler de belirginleşmeye başlıyor.  İYİ Parti'nin, kıyı illerinde “CHP ile adaylar üzerinden uzlaşı” istediği ifade ediliyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-11-2018 08:59 - Güncelleme: 08-11-2018 08:59

Yönetim düzeyin de olmasa da  iki partinin il ve ilçe teşkilatları arasında “seçimi kazanmaya dönük hamleler” üzerinde görüşmeler olduğu belirtildi.

İYİ Parti, Ankara ve İstanbul’da “ CHP’nin, İYİ Parti ’nin desteği sağlanmadan başarısız olacağını” değerlendiriyor. İstanbul’da CHP’nin “tabanda desteklenmesi” durumunda da İYİ Parti , MHP’nin elinde bulundurduğu Manisa ve Mersin gibi büyükşehirlerde de “ CHP’nin desteğini” hesaplıyor.

Mansur Yavaşa'a sıcak bakılıyor
İYİ Parti , CHP’de de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Mansur Yavaş’ın adaylığına ‘sıcak’ bakıyor. Ancak Yavaş’ın, “Ankara’da, CHP ve İYİ Parti’nin ‘ortak adayı’ olarak yeniden siyaset sahnesine çıkmak istediği” de kulislerde konuşuluyor.

Destek alınacak iller belirlendi
Kulislerde 24 Haziran seçimlerinde en fazla oyun Burdur, Isparta, Antalya, Çanakkale, Muğla, Denizli, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Giresun, Kırıkkale, Manisa illerinden geldiği belirlenirken, İYİ Parti bu illerde “ CHP’nin desteğini” bekliyor. Bu nedenle, partilerin yönetimleri arasında olmasa da özellikle İYİ Parti’nin oy potansiyelinin olduğu bu illerde, parti teşkilatları üzerinden görüşmeler yürütüldüğü belirtiliyor.

Anadolu ve Karadeniz'de merkez sağ... 
Partide “ CHP’nin, İYİ Parti’nin de desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı alabileceği” ifade ediliyor. Ancak İYİ Parti , “partinin bazı büyükşehir belediye başkanlıklarında CHP’yi desteklemesi durumunda, İYİ Parti ’nin oyunun yüksek olduğu ilçe belediye başkanlıklarında da CHP’nin desteğini” bekliyor. İYİ Parti’nin ‘merkez sağ’ hedefi de olduğundan İç Anadolu Bölgesi’nde ve Karadeniz’deki illerde çalışmalarını da ‘merkez sağ’ seçmen üzerinden sürdürecek

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İYİ Parti kıyılarda CHP ile anlaşacak, Anadolu’da ‘merkez sağ haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 08 Kasım 2018 09:25 o topuklu teyzeden de partisinden de bir şey çıkmaz.uğraşmayın.bir sonra ki seçimlerde abdullatif şener ve mustafa sarıgül partisi gibi çöp olacak.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro