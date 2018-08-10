İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı

İYİ Parti bu amaçla hükümetten siyasi partilerin ekonomi kurmaylarının da katılacağı geniş kapsamlı bir toplantı düzenlenmesini istedi.

Son dakika habere göre, İYİ Parti'nin resmi Twitter adresinden yapılan çağrıda, “Türk Lirası'nın değer kaybına sebep olan kararlar alınırken birlikte değildik ama çözüm için bir araya gelebiliriz. Hükümetten, siyasi partilerin ekonomi kurmayları ile geniş katılımlı bir toplantı talep ediyoruz” denildi.