İYİ Parti İlçe Başkanına makamında silahlı saldırı

İYİ Parti İzmir Tire İlçe Başkanı Atakan Duran'a makamında silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Etkisiz hale getirilen saldırgan, gözaltına alındı.



İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı binasına gelen U.Y. (32), üst kata çıkıp, İlçe Başkanı Salih Atakan Duran ile görüşmek istediğini söyledi. Ancak, partililer Duran’ın dışarıda olduğunu belirtip, beklemesini istedi. Bunun üzerine U.Y., beklemeye başladı. Partililer, bu sırada gelen Başkan Duran’a, U.Y.’nin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Duran’ın hangi konuda görüşmek istediğini sorduğu U.Y., "Vatanı arıyorum" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Duran, "Vatan sensin, benim" deyip, U.Y. ve içerideki kendisi ile görüşmek isteyen diğer kişileri makamına aldı. İçeride bulunanların verdiği bilgiye göre; bu sırada U.Y., belinden tabancasını çıkarıp, Duran’a doğru yöneltti. Durumu fark eden bir partili üzerine atlayarak U.Y.’nin elindeki tabancanın namlusunu yere doğru çevirdi. Bu sırada tabanca bir el ateş alırken, U.Y. de yere düştü. Partililerin üzerine çullandığı U.Y.’nin elindeki tabanca bir kez daha ateş aldı. Ancak, Duran ve odadaki diğer partililer yara almadan kurtuldu. U.Y., elindeki tabanca alınıp, etkisiz hale getirildi. U.Y., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. İlçe Başkanlığı’nda inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

POLİS MEMURUYMUŞ

İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Salih Atakan Duran’a makamında silahlı saldırı girişiminde bulunan U.Y.’nin (32), üç yıldır Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru olduğu öğrenildi. Ödemiş’e 30 kilometre mesafedeki komşu ilçe Tire’de yaşayan U.Y.’nin, neden böyle bir şey yaptığının araştırıldığı belirtildi.

Öte yandan polis memuru U.Y., geçen 27 Haziran’da Tire’deki evinde tabancasını temizlerken, kazayla kendini sağ bacağından vurarak yaralamıştı.