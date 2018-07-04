İYİ Parti bombayı patlattı! Millet İttifakı sona erdi...

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, 24 Haziran seçimlerinden önce kurulan "Millet İttifakı''nın seçim sonrasında sona erdiğini açıkladı. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 24 Haziran sonrası ilk kez toplanan ve seçim sonuçlarını değerlendiren İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı sonrasında açıklama yaptı. 'Millet İttifakı'nın seçim hilelerini aşmak için kurulduğunu belirten Çıray, "Seçimlerin tamamlanması ile birlikte bu ittifaka gerek kalmamıştır" dedi.

BİZ YENİ BİR SEÇİME HAZIRIZ... Bir gazetecinin, "Olası bir erken yerel seçimde ittifak tavrınız ne olacak, devam edecek mi? Parti olarak erken seçime hazır mısınız?" sorusuna Çıray, "Biz her seçime hazırız. Erken seçimler konusunda da doğmamış çocuğa don biçmenin bir anlamı yoktur. Önce bir getirsinler görelim" karşılığını verdi. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunları varken, ülkenin yeniden başka bir gündeme sokulmasının bu sorunları gözardı etmek olacağını savunan Çıray, şöyle devam etti:

SEÇİM HİLELERİNİ ÖNLEMEK İÇİNDİ VE BİTTİ... "Bizim yaptığımız iş birliği bir koalisyon değildi, bir seçim iş birliğiydi" diyen Aytun Çıray, Millet İttifakı'nın bittiğini şu sözlerle duyurdu: "Seçim hilelerine karşı oyların yabana gitmemesi için bir seçim iş birliği, ittifakı kurmuştuk. Bu seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim iş birliğine, ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır. İYİ Parti kendi hükmü şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek, Türk milletiyle paylaşacaktır" dedi.