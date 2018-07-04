İYİ Parti bombayı patlattı! Millet İttifakı sona erdi...

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, 24 Haziran seçimlerinden önce kurulan "Millet İttifakı''nın seçim sonrasında sona erdiğini açıkladı. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 24 Haziran sonrası ilk kez toplanan ve seçim sonuçlarını değerlendiren İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı sonrasında açıklama yaptı. 'Millet İttifakı'nın seçim hilelerini aşmak için kurulduğunu belirten Çıray, "Seçimlerin tamamlanması ile birlikte bu ittifaka gerek kalmamıştır" dedi.

BİZ YENİ BİR SEÇİME HAZIRIZ... Bir gazetecinin, "Olası bir erken yerel seçimde ittifak tavrınız ne olacak, devam edecek mi? Parti olarak erken seçime hazır mısınız?" sorusuna Çıray, "Biz her seçime hazırız. Erken seçimler konusunda da doğmamış çocuğa don biçmenin bir anlamı yoktur. Önce bir getirsinler görelim" karşılığını verdi. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunları varken, ülkenin yeniden başka bir gündeme sokulmasının bu sorunları gözardı etmek olacağını savunan Çıray, şöyle devam etti:

SEÇİM HİLELERİNİ ÖNLEMEK İÇİNDİ VE BİTTİ... "Bizim yaptığımız iş birliği bir koalisyon değildi, bir seçim iş birliğiydi" diyen Aytun Çıray, Millet İttifakı'nın bittiğini şu sözlerle duyurdu: "Seçim hilelerine karşı oyların yabana gitmemesi için bir seçim iş birliği, ittifakı kurmuştuk. Bu seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim iş birliğine, ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır. İYİ Parti kendi hükmü şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek, Türk milletiyle paylaşacaktır" dedi.

İYİ PARTİ'Lİ YOKUŞ'UN SÖZLERİNE TAM DESTEK... İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, "Milletimizin hayrına bir yasada elimizi taşın altına koymaktan geri durmayız." sözünün anımsatılması üzerine Aytun Çıray, Yokuş'un çok milli bir tavır sergileyerek, partinin yapıcı muhalefet anlayışına vurgu yaptığını aktardı. Çıray, "Kimse burada öküzün altında buzağı aramasın. İyi niyetle partinin yapıcı muhalefetinin bir işaretini vermiştir. Bunun herhangi bir siyasi partiyle ilişkisi yoktur." diye konuştu.

ÖNCE BİR ÇIKARMAYA CESARET ETSİNLER SONRA... İdam tartışmalarının hatırlatılması üzerine de Çıray, "Her şeyde anayasayı değiştiriyorlar da idama gelince niçin yavaş yavaş oluyormuş? Onu merak ediyorum. Önce bir çıkarmaya cesaret etsinler, çıkarsınlar, ondan sonra konuşuruz." dedi.