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İyi Parti bombası! Yargıtay kayıtları ortaya çıktı

İyi Parti bombası! Yargıtay kayıtları ortaya çıktı

24 Haziran 2018 seçilerine İyi Parti girebilecek mi sorusunun yanıtı herkes tarafından merak edilirken bugün İyi Parti'nin Yargıtay'a yaptığı başvurunun sonucuna ilişkin yazı ortaya çıktı. Bu yazıya göre İyi Parti'nin seçime girebileceğine delil olarak gösterdiği 10 Aralık'taki kurultayı Yargıtay tarafından kabul görmemiş.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 16:02 - Güncelleme: 19-04-2018 16:02

Erken seçim kararı sonrası İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışma konusu oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son kayıtları ortaya çıktı.

24 Haziran’da seçime gidilmesi için kararının açıklanması sonrası gözler seçimlere katılacak partilere çevrildi. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 26 Ağustos’ta erken seçim yapalım çağrısı sonrası gündeme CHP’nin İYİ Parti seçime katılamaz iddiası bomba gibi düşmüş İYİ Partililer ise bu iddiayı yalanlamıştı. Ancak erken seçimin 24 Haziran’da yapılacağının duyurulmasının ardından gözler bir kez daha İYİ Parti’ye çevrildi.
Çünkü seçim kanunu diyor ki; bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması gerekiyor. Bu iddianın kaynağı İYİ Parti’nin kurultayını 1 Nisan’da yapmış olması gösteriliyor. İYİ Parti ise İlk kurultayın 10 Aralık 2017 günü yapıldığını iddia ediyor.

8 ARALIK İTİBARİ İLE BÖYLE BİR PARTİ YOK
Yüksek Seçim Kurulu, 8 Aralık 2017 günü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazarak İYİ Parti’nin  ilk büyük kongre tarihinin SEÇSİS’e uygun olarak hazırlanıp gönderilmesini  talep etti.  Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı  YSK’ya gönderdiği yazıda ilginç bir durum ortaya çıktı. Savcılıktan 12 Aralık 2017 tarihinde gelen yazıda “25 Kasım 2017 tarihinde kurularak tüzel kişilik kazanan İYİ Parti’nin 24 Kasım 2017 tarihli yazı ile 1. Olağan Kurultayını 10 Aralık 2017 tarihinde yapacağını, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ise 12 Aralık 2017 tarihinde yenileyeceğini  bildirmiştir.  Ancak partinin 8 Aralık 2017 tarihi itibari ile kurultayını yaptığına dair bir belge bize ulaşmamıştır. Ayrıca kuruluşunu bildir bir il ya da ilçe teşkilatı bulunmadığı anlaşılmıştır”  denildi. 

PARTİ YOKSA SEÇMEN KÜTÜĞÜ DE YOK 
Savcılığın gönderdiği yazının ardından YSK da şöyle karar verdi: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12 Aralık 2017 tarihli yazısında İYİ Parti’nin 08 12.2017 tarihi itibariyle kuruluşunu bildirdiği herhangi bir il veya ilçe teşkilatının bulunmadığı, dolayısıyla bir ilde teşkilatlanmak için ilçelerde kongre yapmadığı bu suretle henüz  41 ilde teşkilatlanmadığı anlaşılmıştır. Bu yazı üzerine YSK da  İYİ partinin 41 ilde teşkilatlanmaması ve  TBMM’de de grubu bulunmadığından seçmen kütüğü verilmesi talebini  reddine. Kurulumuzun resmi internet sayfasında sandık bazlı sonuçlar yayımlandığında bu istemin de reddine” Bu karar İYİ Parti’ye de tebliğ edildi.
Şimdi  8 Aralık 2017 tarihi itibari ile kurulmamış bir partinin 24 Haziran 2018’deki seçimlere girip giremeyeceği tartışılıyor. 

AKŞENER İLK KONGREMİZİ 10 ARALIK’TA TAMAMLADIK
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,24 Haziran'da  gerçekleştirilecek erken seçime ilişkin, "İYİ Parti seçime girecek.Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum. Biz birinci olağan kongremizi 10 Aralık'ta tamamladık. 68 il  ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu. O günden saydığınızda 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 19 Nisan 2018 16:16 10 Aralıkta yapılan bir kongre, 8 Aralıkta nasıl "yapıldı" diye verilsin ki?.

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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