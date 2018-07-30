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İYİ Parti Başkanlık Divanından 'kongrede tek aday' kararı!

İYİ Parti Başkanlık Divanından 'kongrede tek aday' kararı!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Başkanlık Divanı sonrası yaptığı açıklamada Meral Akşener’i tam mutabakatla aday göstereceğimiz konusunda mutabıkız” dedi. Ardından, Başkanlık Divanında Akşener'in tek adaylığı teyit edildi.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 18:59 - Güncelleme: 30-07-2018 18:59

İYİ Parti, Başkanlık Divanında, Merak Akşener'in tek adaylığı teyit edildi. Delegelerin oyları ile olağanüstü seçimli kurultayda Akşener'in, Genel Başkanlığa tek aday olması kararlaştırıldı. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başkanlığında bugün toplanan Başkanlık Divanı'nda Meral Akşener'in kongrede tekrardan ve tek aday olarak gösterilmesi kararı teyit edildi. 

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Başkanlık Divanı, bugün yeniden Genel Başkanımız Meral Akşener başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda 12 Ağustos’ta yapılacak olan 2. Olağanüstü Kongremiz değerlendirilmiş ve hazırlıklar için teknik ekipler oluşturulmuştur. Başkanlık Divanının daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği Genel Başkanımızın kongrede 'delegelerin önerisiyle' yeniden ve tek genel başkan adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir. Daha önce medya aracılığıyla milletimize tebliğ edilen karar, toplantıda Sayın Genel Başkanımıza da arz edilmiştir. İYİ Parti’nin gündeminde 12 Ağustos’taki kongremiz ve yerel seçim çalışmaları vardır" denildi.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Akşener açıklaması!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

“Toplantı çok iyi ve verimli geçti. Kendisini tam mutabakatla aday göstereceğimiz konusunda mutabıkız, orada bir değişiklik yok. Tüm delegeler Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulunun ortak adayı Sayın Akşener’dir.”

Toplantıda Meral Akşener’e kurultay süreci ile ilgili bilgi verdiklerini ifade eden Çıray, “Sayın Akşener hala Genel Başkanımız. Dolayısıyla kendisine yürüyen kurultay süreci ile bilgi verdik ve kurultaya hazırız. Biz kendisine beyanımızı yaptık. Memleket meselelerini konuştuk” şeklinde konuşmuştu.

İYİ Parti'de Meral Akşener Olağanüstü Kurultay çağrısı yapmış, bununla beraber Genel Başkanlık görevini sürdürmüştü. Seçim sonuçlarına dair başarısızlık tartışmaları nedeni ile, Akşener kendi iradesi ile aday olmayacağını belirtmişti. Ancak delegeler bu açıklamaya rağmen Akşener'i aday gösterecek.

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