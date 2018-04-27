İYİ Parti adaylık başvuru ücreti ve şartları! Milletvekili formu ile...

İYİ Parti 24 Haziran 2018 seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvuru tarihlerini ilan etti. İYİ PARTİ milletvekili aday adaylığı başvuruları 30 Nisan 2018'de başlayıp 7 Mayıs 2018'de saat 17.00'da sona erecek.

İYİ PARTİ ADAYLIK ÜCRETİ : İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için kadın ve erkeklere ayrı ücret tarifesi çıkardı. Erkek adayları : 5.000 TL, Kadın adaylar ve 25 yaş altı gençler 2.500 TL, Engelli adaylar bin lira ücret ödeyecek. İYİ Parti, Gazi adaylardan ücret almayacak.

İYİ Parti milletvekili adaylığı başvuru belgeleri : 1.İYİ PARTİ web sayfasında bulunan “Milletvekili Aday Adayı Başvuru Formu” elektronik ortamda doldurulacak ve çıktısı alınarak ıslak imzalı olarak Genel Merkez binasına şahsen müracaat edilecek.

2- 2 adet T.C.Kimlik numaralarınıda gösterir şekilde Nüfus Cüzdanı

\T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

3-2 adet öğrenim durumunu gösteren belge fotokopisi (Belgenin aslı da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.)

4-Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi

5-Erkek aday adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Askerlik Şubelerinden veya E-Devlet üzerinden alınabilir.)

6- 4 adet vesikalık fotoğraf,

7-Adaylık için istifası zorunlu olanların, ilgili kurumlara sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçesinin fotokopisi ve alındı belgesi

8-Milletvekili aday adayı başvuru aidatını yatırdığını gösterir banka dekontu aslı başvuru sırasında teslim edilecektir.

**Engelli aday adaylar engellilik oranının %40 ve üstü olduğunu gösteren “Engelli Kimlik Kartı” veya “Sağlık Kurulu Raporu” ile fotokopisi eklenecektir.

**Gazi kimlik kartı ve fotokopisi eklenecektir.



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İYİ PARTİ ADAYLIK ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK: Adaylar ücretlerini Ziraat ve İş Bankası'ndaki parti hesabına yatıracaklar.

İYİ Parti - MHP - AK Parti miletvekili adaylık şartları CHP'nin ücretine bakın