İYİ Parti Abdullah Gül'ü topa tuttu! Sadece bekliyor...

CUMHURBAŞKANLIĞI seçimi için her partinin kendi adayını çıkarması durumunda muhalefetin başarı gösterebileceğini kaydeden Koray Aydın, İYİ Parti'nin adayının Meral Akşener olduğunu söyledi. Aydın, Abdullah Gül ile ilgili olarak da "CHP ve SP'nin adayı olabilir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile görüşen gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV'deki programında Aydın'ın söylediklerini aktardı. Buna göre İYİ Parti, Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı adaya sıcak bakmıyor.

ABDULLAH GÜL HİÇ ÇALIŞMADAN... Küçükkaya'nın aktardığına göre çatı adayla ilgili "Her zaman ters tepiyor" değerlendirmesinde bulunan Aydın, "Biz motive olduk, Genel Başkan 5 ayda 56 il gezdi. Yola çıkarken cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etti. Hiç çalışmayan ve bekleyen, adaylık için teklif bekleyen Sayın Abdullah Gül'ün ismi geçiyor. Çatı adayda yokuz" ifadelerini kullandı.

CHP VE SP ORTAK ADAY GÖSTERSİN... Milletvekili seçimi için Saadet Partisi ile işbirliğine hazır olduklarını ve büyük aşama kaydettiklerini anlatan Aydın, "Parlamenter sistem istiyoruz. Hukukun üstünlüğü istiyoruz. Her parti en güçlü ismiyle çıksın. CHP ve SP 'En güçlü adayımız Gül' diyorsa onunla çıksın. Bizim en güçlü adayımız Akşener. HDP de kendi adayını çıkarsın" dedi.

CHP'DEN GELENLER İSTEDİKLERİ AN GİDEBİLİRLER... CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan 15 vekille ilgili soruya da yanıt veren Aydın, "Onlar YSK'nın bizim seçime girmemizi engellemesine yönelik atak yaptılar. Hayatımız boyunca kendilerine teşekkür edeceğiz. Bu arkadaşlarımız istedikleri an gidebilirler ya da kalabilirler" dedi.