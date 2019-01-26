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İYİ Parti 166 belediye başkan adayını belirledi

İYİ Parti 166 belediye başkan adayını belirledi

İYİ Parti, aralarında 5 büyükşehirin de bulunduğu 8 il, 129 ilçe ve 29 beldede belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte İYİ Parti'nin belediye başkan adayları...

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 20:29 - Güncelleme: 26-01-2019 20:29

İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri için aralarında 5 büyükşehir'in de bulunduğu 166 belediye başkan adayını açıkladı. Büyükşehir bazında Gaziantep'te Ejder Demir, Kayseri'de Dursun Ataş, Kocaeli'de Serdar Kaman, Konya'da Oğuz Şimşek ve Sakarya'da Cihan Kolip, büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıklandı.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için partinin 166 belediye başkan adayının daha belirlendiği bildirildi.

5 BÜYÜKŞEHİRİN ADAYLARI AÇIKLANDI

Kesinleşen listeye göre, 5'i büyükşehir, 3'ü il, 129'u ilçe ve 29'u belde olmak üzere 166 adayın ismi belli oldu.

Büyükşehir bazında Gaziantep'te Ejder Demir, Kayseri'de Dursun Ataş, Kocaeli'de Serdar Kaman, Konya'da Oğuz Şimşek ve Sakarya'da Cihan Kolip büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıklandı.

İşte İYİ Parti'nin belediye başkan adayları:

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