İYİ Parti 112 belediye başkan adayını daha belirledi

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde il, ilçe ve belde belediye başkan adayından oluşan 112 isim daha belirlendi.

Açıklamada, 1 Büyükşehir, 3 il, 82 ilçe ve 26 belde belediye başkan adayının ismine yer verildi.

Buna göre, İYİ Parti, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Hayati Tekin'i, Adıyaman'a Abdülkadir Kırmızı'yı, Kütahya'ya Aynur Sezer'i ve Yozgat'a Metin Özışık'ı aday gösterdi. İşte o isimlerin listesi.