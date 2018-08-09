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İvrindi Millet Parkı 'nın ilk harcı döküldü

İvrindi Millet Parkı 'nın ilk harcı döküldü

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından, İvrindi ilçesine yapılması planlanan İvrindi Millet Parkı'nın temel atma töreni yapıldı. Törene birçok siyasi isim ve vatandaş katıldı.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 00:45 - Güncelleme: 09-08-2018 00:45

İvrindi’de Okullar Bölgesi olarak adlandırılan bölgeye yapılacak olan Millet Parkı’nın temel atma töreni yapıldı. Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ak Parti milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan İvrindi Belediye Başkanı Ak Partili Recai Baytar, Millet Parkı için Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim döneminde ‘İnsanların gönüllerine dokunmak lazım’ sözlerini hatırlattı. Belediyeciliğinde artık insanın doğumundan ölümüne kadar her türlü ihtiyacı ile ilgilenmek olduğunu belirten Kafaoğlu, “Belediyecilik insanların hayatını kolaylaştırmak için her türlü işin altına imzamızı atmamız lazım. Trend gittikçe bu tarafa gidiyor, doğru olanda bu. Tabi ki asli işlerimiz var. Onlar mutlaka yapılacak. Ama artık insanlarımızı hayatını kolaylaştıran, onların hayat ve refah seviyesini yükselten işlere daha fazla önem vermeye başladık. İşte bunlardan birisi de Millet bahçeleri. İnsanlarımız artık daha fazla yeşil alan istiyor. Yürüyüş yolları istiyor. Bisiklet yolları istiyor. Fitness alanları ve piknik yapabileceği alanlar istiyor. Kahvesini içebileceği kafeteryalar istiyor. Yanında kütüphanesi ve oyun salonlarıyla beraber donanımlı yerler istiyor. İşte Millet Bahçeleri fikri insanların bu asli ihtiyaçları; sosyal ve kültürel ihtiyaçlara cevap verebilecek önemli bir projedir" dedi.

29 EKİM'DE AÇILACAK

İvrindi’ye yapılacak olan Millet Parkı’nın daha önce planlanmış park projesi üzerine yeni alanların eklenmesi ile zenginleştirildiğini söyleyen Başkan Kafaoğlu, parka kütüphane ve kafeterya ilavesi yapıldığını belirtti. Parkın 52 bin metrekare alan içerisine inşa edileceğini anlatan Kafaoğlu, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz alan tam 52 bin metrekare, İvrindi nüfusu, tüm mahalleleri ile 39 bin. Bütün İvrindi’yi toplasanız burada 1 metrekareden fazla yeşil alan düşüyor. İvrindi’nin merkezi ise 7 bin nüfuslu, burada sadece bu parkta İvrindi merkezde yaşayan insanlara 8 metrekare yer düşüyor. İşte Ak Parti belediyeciliğindeki fark burada. Yeşil alanları arttırma gayreti içerisindeyiz. Bu Millet Parkı içinde; 3 adet çocuk oyun parkı, survivor parkı, oturma ve dinlenme alanları, fitness aletleri gurubu, piknik alanları, 4 adet kamelyası, lavabo, mescid, yürüyüş ve bisiklet yolları ile otoparkı olacak. İvrindi’ye yakışır bir park olacak. Buranın okullar bölgesinde olması ayrı bir anlam ifade ediyor. 3-4 okul var, yenisi de yapılacak. Burası İvrindi’nin cazibe merkezi haline dönecek.”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise Millet bahçesinin Okullar Bölgesi olarak adlandırılan alanda yapılmasının önemine dikkat çekti. Öğrencilerin boş zamanlarını parkta geçirebileceklerini ifade eden Ersin Yazıcı, artık dünyada sadece ülkeler değil, şehirlerinde yarıştığını söyledi.

Konuşmaların ardından kürsüye parkı inşa edecek olan firma müteahhidini çağıran Vali Yazıcı ve Başkan Kafaoğlu, tesisin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetişmesi için söz aldı. Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan’ın duaları eşliğinde, Vali Yazıcı, Başkan Kafaoğlu ve Ak Partili milletvekilleri tarafından butona basılarak Millet Parkı'nın temeline ilk harç döküldü.

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