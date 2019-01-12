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Ivanka Trump Dünya Bankası başkanlığına aday mı?

Ivanka Trump Dünya Bankası başkanlığına aday mı?

Financial Times gazetesi, Dünya Bankası başkanlığı için düşünülen isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin yer aldığını yazdı.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 21:58 - Güncelleme: 12-01-2019 21:58

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'in görevden ayrılacağını açıklamasının ardından bu göreve gelecek adaylararasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin olduğu iddia edildi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Dünya Bankası başkanlığı için düşünülen isimler arasında Ivanka Trump ve Nikki Haley de yer alıyor. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Mark Green ve ABD Hazinesi Uluslararası İlişkiler Müsteşarı David Malpass da adaylar arasında gösteriliyor.

Dünya Bankası'nın başkanını, kurulduğunu günden beri bankanın en büyük hissedarı olan ABD seçiyor.

Görevini 1 Şubat'ta bırakacağını açıklayan Jim Yong Kim, 2012'nin temmuz ayında başkanlık görevine başlamış ve 2017'de ikinci kez bu göreve seçilmişti.

Kim, görevinden ayrılmasının ardından, çalışmalarını başka bir şirketle gelişmekte olan ülkelerde altyapı yatırımlarının artırılması üzerine sürdüreceğini duyurmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 12 Ocak 2019 23:24 Yuh ooha yazacaktim 30 karekter istediniz

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