İvana Sert hem zerafetiyle hem de hareketiyle büyüledi!

İvana Sert tüm zerafetiyle dikkatleri üzerine topladı. Modacı İvana Sert, Bulgaristan'ın, Türkiye ve Yunanistan sınırı yakınlarındaki tarihi Svilengrad şehrinde yer alan bir otelin açılışına katıldı. Katıldığı açılışta göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çeken Sert, güzelliğiyle yine göz kamaştırdı. Kurdele kesilerek yapılan açılışta İvana Sert, Türk bayrağını öperek poz verdi.
'DAVAYI KADINLAR İÇİN AÇTIM': Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sert; oğlu Ateş'le ilişkisi, botoks yaptırıp yaptırmadığı ve davalık olduğu Peker Açıkalın'la ilgili konuştu. Botoksa karşı olmadığını belirten Sert, arada yaptırdığını ama vücudunun hiçbir yerinde estetik müdahale olmadığını söyledi. Sert, aynı filmde rol aldığı ve katıldığı bir canlı yayında kendisi hakkında çirkin sözler söylediği için mahkemelik olduğu Peker Açıkalın'la ilgili ise şöyle konuştu:
"Şu an bir sinema projem var. Artık rol arkadaşımın dedesine kadar araştıracağım, ona göre rolü kabul edeceğim. Agresif, negatif tipler benden uzak dursun, pozitif tipler gelsin. O kişiyle konuşmuyoruz, o olay bitti, önüme bakıyorum. Dava devam ediyor ve yavaş yavaş bitiyor. Ben bu davayı bütün kadınlar için açtım; kimse kadınlara kötü söz söylememeli."
OĞLUM KOCAM GİBİ BENİ KISKANIYOR': 11 Yaşındaki oğlu Ateş'le aralarının çok iyi olduğunu belirten İvana Sert; oğlunun kocasıymış gibi davrandığını, kendisini kıskandığını söyledi: "Ben artık ona oğlum değil, kocam diyorum. Plaja giderken bikinime, mayoma bile karışıyor. Bazen 'Tamam, bu olur', bazen 'Olmaz anne, bunu değiştir' diyor. Hatta resimlerimi de telefonla Ateş çekiyor."
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER