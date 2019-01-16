İTÜ'lü üniversite öğrencisi 'param her türlü imkanım var dedi' sırra kadem bastı

Samsun'daki Şahinkaya Kanyonu’nda kamp yapmaya giden İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, herkesi şoke eden bir son hazırladı. Kampa yerleştikten sonra ailesine bir video çekip atan Yusuf Hojayev "En iyi okulda okuyorum. Param var, her türlü imkanım var" deyip sırra kadem bastı.

Twitter

Facebook 1 15