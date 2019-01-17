İTÜ'lü öğrenciyle ilgili kötü haber! Montunu ağaca giydirip kaybolmuştu

Türkmenistan uyruklu İTÜ öğrencisi 20 yaşındaki Yusuf Hojayev, Samsun'daki Şahinkaya kanyonuna kamp yapmaya gitmişti. Kampta bir video çeken Yusuf Hojayev, "En iyi okulda okuyorum. Param var, her türlü imkanım var" diye video çekip bunu yakınlarına gönderdikten sonra kayıplara karışmıştı. Dün ekipler Şahinkaya kanyonuna gidince kuşku yaratan bir manzarayla karşılaşmıştı. Yusuf Hojayev'ın akibeti sonunda ortaya çıktı. İşte yeni gelişmeler.

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