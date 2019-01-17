İTÜ'lü öğrenciyle ilgili kötü haber! Montunu ağaca giydirip kaybolmuştu

SAMSUN’un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu’nda kaybolan Türkmenistan uyruklu İTÜ öğrencisi Yusuf Hojayev'den kötü haberler geldi.

İTÜ'lü öğrenciyle ilgili kötü haber! Montunu ağaca giydirip kaybolmuştu

Türkmenistan uyruklu İTÜ öğrencisi 20 yaşındaki Yusuf Hojayev, Samsun'daki Şahinkaya kanyonuna kamp yapmaya gitmişti. Kampta bir video çeken Yusuf Hojayev, "En iyi okulda okuyorum. Param var, her türlü imkanım var" diye video çekip bunu yakınlarına gönderdikten sonra kayıplara karışmıştı. Dün ekipler Şahinkaya kanyonuna gidince kuşku yaratan bir manzarayla karşılaşmıştı. Yusuf Hojayev'ın akibeti sonunda ortaya çıktı. İşte yeni gelişmeler.

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İTÜ'lü öğrenciyle ilgili kötü haber! Montunu ağaca giydirip kaybolmuştu

CESEDİ BULUNDU : Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu’nda 3 gün önce kaybolan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Yusuf Hojayev’u arama çalışmaları dün gün boyunca devam etti. Yusuf Hojayov'u AFAD ve jandarma ekipleri aradı.

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İTÜ'lü öğrenciyle ilgili kötü haber! Montunu ağaca giydirip kaybolmuştu

Sarp ve dik kayalıklar arasında güç şartlarda arama çalışmalarını yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri Yusuf Hojayev’ı bulmak için drone kullandı.

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İTÜ'lü öğrenciyle ilgili kötü haber! Montunu ağaca giydirip kaybolmuştu

CESEDİ BULUNDU : 20 yaşındaki gencin cesedi jandarma ve AFAD tarafından kamp yaptığı yerin 150 metre aşağısında bulundu. Cesedin bulunduğu nokta çok sarp ve dik olduğundan oraya karadan ulaşmak mümkün olmadı.

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