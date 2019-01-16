İTÜ'lü genç 'Param her türlü imkanım var diye' video çekti kayboldu

SAMSUN Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda kamp kuran Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev geride şoke eden bir video bırakıp sırra kadem bastı

İTÜ'lü genç 'Param her türlü imkanım var diye' video çekti kayboldu

Samsun'daki Şahinkaya Kanyonu’nda kamp yapmaya giden İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, herkesi şoke eden bir son hazırladı. Kampa yerleştikten sonra ailesine bir video çekip atan Yusuf Hojayev "En iyi okulda okuyorum. Param var, her türlü imkanım var" deyip sırra kadem bastı.

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İTÜ'lü genç 'Param her türlü imkanım var diye' video çekti kayboldu

SAMSUN'daki Şahinkaya Kanyonu’nda bulunan teknecilerle bir süre önce irtibata geçen İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, Pazartesi günü Vezirköprü’ye gitti.

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İTÜ'lü genç 'Param her türlü imkanım var diye' video çekti kayboldu

GEL BİZİMLE KAL : Yusuf Hojayev'i karşılayan tekne sahibi Muhittin Çataloğlu ile birlikte Şahinkaya Kanyonu’na gelerek tekne ile Kuruçay mevkisine geçti. "Soğukta burada kalma, gel misafirimiz ol" diyen kayıkçının teklifini kabul etmeyen genç, çadır kurarak zirvede kalacağını söyledi.

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İTÜ'lü genç 'Param her türlü imkanım var diye' video çekti kayboldu

ŞOKE EDEN BİR VİDEO ÇEKTİ Yürüyerek çıktığı zirvede çadır kuran Yusuf Hojayev, ardından bir video çekti. Bu videoyu ailesi aldığında şoke oldu.

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