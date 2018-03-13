İttifak teklifi TBMM'den geçti! Kanun teklifinde hangi maddeler var?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ittifak teklifi AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi kapsayan, AK Parti ile MHP'nin 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda sabaha kadar görüşüldü.

BAHÇELİ MECLİS'TE SABAHLADI: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sabaha kadar izlediği ittifak görüşmeleri, saat 09.44'te sona erdi. Genel Kurul'da görüşülen 26 maddelik seçim ittifakı teklifi kabul edilip, yasalaştı.

AK PARTİLİLERDEN BAHÇELİ'YE TEBRİK

Kabul sonrası AK Partililer görüşmeleri başından sonuna Meclis'te takip eden MHP lideri Bahçeli’yi tebrik ettiler.

AK PARTİ GRUBU İPTAL EDİLDİ

Öte yandan sabaha kadar süren çalışmalar nedeniyle AK Parti'nin TBMM'de bugün yapılacak olan grup toplantısı, iptal edildi.

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YSK'YA 'SEÇİM İTTİFAKI' AYARI

Seçim ittifaklarının devreye girmesi ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) oy hesaplama sisteminin de baştan sona değiştirilecek. Seçimlerde kullanılan sonuç tutanak formları ve bilgisayar yazılımları ittifaklara göre yeniden düzenlenecek.

TÜM MATERYALLER SİSTEME UYGUN HALE GETİRİLECEK



TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri dün başlayan seçim ittifaklarına ilişkin düzenlemenin yasalaşması ile birlikte YSK seçimlerde kullandığı tüm materyalleri yeni sisteme uygun hale getirecek. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Siyasi partilerin seçimlerde aldıkları oyların hesaplama yöntemleri yeni düzenlemeye göre yapılacak.

BİLGİSAYAR YAZILIMLARI YENİLECEK

Bu kapsamda, seçimlerde kullanılan sandık sonuç tutanakları, il-ilçe sonuç birleştirme tutanakları ve oy hesaplamada kullanılan bilgisayar yazılımları yenilenecek. Tutanak formları ve bilgisayar yazılımları ittifak sütunu ve ortak oylarla ilgili bilgilerin yer alacağı şekilde yeniden düzenlenecek. Ayrıca YSK’nın, her seçim döneminde yayınladığı genelgeler de yine seçim ittifaklarını içerecek şekilde güncellenecek. YSK, tüm bu değişiklikleri yapmak için kurul üyelerinden oluşan bir komisyon kuracak.

100 BİN İMZA İÇİN ÖZEL YAZILIM

Öte yandan, AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin uyum yasaları konusundaki hazırlığını sürdürüyor. 100 bin imzaya ilişkin başvuruların noterler aracılığı ile mi yoksa ilçe seçim kurulları aracılığı ile mi alınacağı konusunda henüz bir karar verilmedi. AK Parti kurmayları, imzaların ilçe seçim kurulları aracılığı ile alınması önerisine daha yakın duruyor.

YSK İLE NOTERLER ARASIDA ELEKTRONİK AĞ

Bu düzenlemenin yasalaşması durumunda, YSK 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da ayrı bir çalışma yapacak. AK Parti kurmayları, 100 bin imza için noter şartı getirilmesi durumunda YSK ile noterler arasında elektronik ortamda ortak bir bilgisayar ağının kurulabileceğini, noterlerin aldığı her imzanın bu yolla YSK’nın sistemine işlenebileceğini dile getiriyor. Başvuruların ilçe seçim kurulları aracılığıyla alınmasına karar verilmesi durumunda da YSK yine bu başvuruların toplanacağı özel bir bilgisayar yazılımı kullanacak.

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