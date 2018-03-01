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İttifak ayrılığı! Partisinden istifa etti

İttifak ayrılığı! Partisinden istifa etti

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Sami Türk, görevinden istifa etti. Türk, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamalarına da atıfta bulundu.

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Eklenme Tarihi: 01-03-2018 17:52 - Güncelleme: 01-03-2018 17:52

Hikmet Sami Türk dilekçesinde, seçim ittifaklarının görüş ve amaçları arasında yakınlık bulunan partiler arasında yapılabileceğine işaret eden Türk, başka türlü ittifakların DSP'nin programı ve uygulamalarıyla bağdaşmayacağını belirtti.

Türk, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın, "hangi ittifak daha çok milletvekilliği teklif ederse o ittifakın içinde olabilecekleri" açıklamalarına atıfta bulunarak bu nedenle istifa ettiğini kaydetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ahmet SUGAR 01 Mart 2018 18:48 Hangi ittifak daha çok vekil teklif ederse mi? Mv alım satımları eskide kaldı diye biliyordum. Adam istifada haklı da beni şaşırtan o değil dsp tarihin çöplüpüne gömülmemiş miydi? Halen duruyor mu? Rahşan bile o partiyi terketmişti enteresan.

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