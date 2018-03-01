İttifak ayrılığı! Partisinden istifa etti

Ahmet SUGAR 01 Mart 2018 18:48 Hangi ittifak daha çok vekil teklif ederse mi? Mv alım satımları eskide kaldı diye biliyordum. Adam istifada haklı da beni şaşırtan o değil dsp tarihin çöplüpüne gömülmemiş miydi? Halen duruyor mu? Rahşan bile o partiyi terketmişti enteresan.