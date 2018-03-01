İttifak ayrılığı! Partisinden istifa etti

Hikmet Sami Türk dilekçesinde, seçim ittifaklarının görüş ve amaçları arasında yakınlık bulunan partiler arasında yapılabileceğine işaret eden Türk, başka türlü ittifakların DSP'nin programı ve uygulamalarıyla bağdaşmayacağını belirtti.
Türk, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın, "hangi ittifak daha çok milletvekilliği teklif ederse o ittifakın içinde olabilecekleri" açıklamalarına atıfta bulunarak bu nedenle istifa ettiğini kaydetti.
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