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İTO Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: Kuklaya değil kuklacıya bakın

İTO Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: Kuklaya değil kuklacıya bakın

TL'deki değer kaybı ile ilgili 'Sert fiyatlandırmada kuklaya değil, kuklacıya bakmamız gerekiyor' yorumunu yapan Avdagiç, ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası’nın önleyici tedbirler alması gerektiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 12:42 - Güncelleme: 10-08-2018 12:42

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Türk lirasına karşı yürütülen sert fiyatlandırmada kuklaya değil, kuklacıya bakmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin son dönemde rahip Brunson davası sebebiyle ABD yönetimi ile gergin bir dönem yaşadığına işaret eden Avdagiç, bakanlara yönelik kabul edilemez yaptırım kararına karşılık Türkiye'nin de mütekabiliyet esası gereği Amerikalı iki bakana aynıyla misillemede bulunduğunu söyledi.

MERKEZ BANKASI'NIN TEDBİR ALMASI GEREKİYOR
Avdagiç, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik ile dövizde yaşanan yükselme arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu gerginlikten dolayı Türkiye'ye yönelik daha kapsamlı yaptırımlar gelebileceği fikri satın alındı. Bir başka ifadeyle, yurt içi piyasalarda döviz kurlarına ve faiz oranlarına yönelik olarak bu endişeyi yansıtan bir fiyatlandırma gözlemleniyor. Türk lirasına karşı yürütülen bu 'sert' fiyatlandırmada 'kuklaya değil, kuklacıya bakmamız' gerekiyor. Kuklacının dikkatlerimizi dağıtmasına, hakikati ıskalamamıza yol açmasına izin vermememiz gerekiyor. Yükselen döviz karşısında, ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası’nın önleyici tedbirler alması gerekiyor. Çünkü Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubundan geldiğini gösteriyor. Yani yüksek döviz, enflasyonu da yükseltiyor. Kurdaki yükselişi uzun süreli hale getirip tüm ekonomimize yaymaya çalışıyorlar. Ekonomimizi gölgeleyecek belirsizlik bulutlarına geçit vermemeliyiz."

100 GÜNLÜK EYLEM PLANININ EN BÜYÜK DESTEKÇİYİZ
Şekib Avdagiç, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamların sanayinin maliyetlerini doğrudan etkileyeceğini, zam oranlarının gözden geçirilmesini beklediklerini söyledi.

Avdagiç, İTO olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planını açıklarken ifade ettiği "yerli ve milli direnişin" en büyük destekçisi olduklarını belirterek, "Türkiye'yi kur riski ve resesyonla tehdit edenlere, ekonomik savaş çıkması için gayret gösterenlere bu devlet meydan okuyacaktır. Fırtınalara meydan okuyan bir çınar ağacı olduğumuzu dosta düşmana göstermeliyiz." dedi.

STRATEJİK SEKTÖRLERE ÖTV VE KDV İNDİRİMİ GETİRİLMELİ
İTO Başkanı Avdagiç, birçok KDV alacağı olan şirket bulunduğunu, aynı zamanda şirketlerin devlete olan SGK primi, vergi gibi borçlarını ödemek için faizle kredi çektiklerini söyledi.

Şirketlerin devletten alacağı KDV miktarının 167,3 milyar liraya ulaştığını bildiren Avdagiç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, 2008 küresel finans krizinin Türkiye’yi teğet geçmesinin önemli nedenlerinden biri de hükümetin bazı sektörlerde uygulandığı ÖTV ve KDV indirimleriydi. Bu konuda otomotiv başta olmak üzere bazı stratejik sektörler için benzer indirimlere gidilmesinin, ekonomiyi canlandıracağını, ülkemizi itilmek istendiği durgunluk cenderesinden geri tutacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yeni kabineden beklentilerine ilişkin de, şunları kaydetti:

"Kamu alacaklarında mahsuplaşma çok önemli. Diğer bir önemli nokta da kur istikrarının sağlanmasıdır. Kalıcı döviz girişini sağlayacak adımlar atılmalı. Özellikle kurların ve faizlerin oynak olduğu bu süreçte reel sektörle finans kesimi arasında etkin bir iletişimin sağlanması gerekiyor. Yatırımlara yön verecek yol haritasını belirleyecek Orta Vadeli Program'ın (OVP) hızla açıklanmasını bekliyoruz. Son olarak beklenti yönetimini etkin şekilde gerçekleştirip piyasalara net mesaj verilebilmesi için etkin ekonomi iletişimi kurulmalıdır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • mevhibe inal 10 Ağustos 2018 13:25 Doğrusu işin ciddiyetini hala kavrayamadık. Bölgemiz işgal altında ve Global Çete İsrail lehine işgali büyütme niyetinde. Bu normal bir durum değil. Acil Durum Planları yapmak lazım.

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