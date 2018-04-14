İtirafçı oldu FETÖ elebaşı imzalı 3 kol saati ele geçirildi

ADANA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında aranırken polise teslim olan şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda dağlık arazide gömülü elebaşı Fetullah Gülen imzalı 3 kol saati ele geçirildi.

İtirafçı oldu FETÖ elebaşı imzalı 3 kol saati ele geçirildi

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yapılan operasyonlar sırasında yakalanacağını anlayınca polise teslim olan Hukuk Fakültesi öğrencisi ve örgütün 'sözde' üst düzey askeri imamı H.K. (26), elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatlerin gömülü olduğu yeri söyleyip, itirafçı oldu.

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İtirafçı oldu FETÖ elebaşı imzalı 3 kol saati ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda, dosyada adı geçen askeri öğrencilerden sorumlu olduğu öne sürülen örgütün 'sözde' üst düzey imamlarından olan H.K.'nin izine ulaştı. Yakalanacağını anlayan Hukuk Fakültesi öğrencisi H.K. ise teslim olup itirafçı olmak isteğini söyledi. H.K., polise örgütün içerisindeki yapılanmayı anlatıp, Toros Dağları'nda toprağa gömdükleri örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler olduğunu söyledi.

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İtirafçı oldu FETÖ elebaşı imzalı 3 kol saati ele geçirildi

Ekipler, gösterilen bölgeye giderek poşetleri içine sarılı hard disk ve saatleri buldu. Ele geçirilen 4 saatte F.Gülen yazdığı belirlenirken H.K. sorgusunda, örgütün tekrar toparlanacağına inancının kalmadığını, bu yüzden gelip teslim olduğunu söyledi. H.K.'nin verdiği bilgilerle örgütün Adana'daki gaybubet evi saptandı ve 'sözde' üst düzey askeri imam olan 'Bahçevan' kod adlı Kamuran E. ile H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G. gözaltına alındı.

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İtirafçı oldu FETÖ elebaşı imzalı 3 kol saati ele geçirildi

Toprağa gömülü halde ele geçirilen saatlerin birinin ise gaybubet evinde yakalanan 'Bahçevan' kod adlı Kamuran E.'ye ait olduğunu belirlendi.

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