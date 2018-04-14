İtirafçı oldu FETÖ elebaşı imzalı 3 kol saati ele geçirildi

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yapılan operasyonlar sırasında yakalanacağını anlayınca polise teslim olan Hukuk Fakültesi öğrencisi ve örgütün 'sözde' üst düzey askeri imamı H.K. (26), elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatlerin gömülü olduğu yeri söyleyip, itirafçı oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda, dosyada adı geçen askeri öğrencilerden sorumlu olduğu öne sürülen örgütün 'sözde' üst düzey imamlarından olan H.K.'nin izine ulaştı. Yakalanacağını anlayan Hukuk Fakültesi öğrencisi H.K. ise teslim olup itirafçı olmak isteğini söyledi. H.K., polise örgütün içerisindeki yapılanmayı anlatıp, Toros Dağları'nda toprağa gömdükleri örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler olduğunu söyledi.