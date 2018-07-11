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İtirafçı Burak Akın FETÖ'nün haberleşme yöntemini deşifre etti

İtirafçı Burak Akın FETÖ'nün haberleşme yöntemini deşifre etti

FETÖ üyesi olduğunu kabul ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruması sanık eski yüzbaşı Burak Akın, örgütün Twitter üzerinden şifreli bir şekilde haberleştiğini iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 13:19 - Güncelleme: 11-07-2018 13:21

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Burak Akın, Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Mustafa Çopuroğlu ve Hüseyin Çetinkaya ile avukatları katıldı. 

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, önceki celsede sanıkların verdiği örgüt üyelerinin isimlerine ilişkin yapılan araştırma sonuçlarının dava dosyasına kazandırıldığını belirterek, buna ilişkin sanık ve avukatların beyanlarını aldı. 

SAVUNMASINA EKLEME YAPTI...İlk savunmasına kısa bir ekleme yapacağını belirten sanık eski yüzbaşı Akın, 'Kerem' kod isimli örgüt yöneticisinin kendisiyle irtibat sağlamak, örgütsel toplantıların yapılacağı yer ve zaman bilgisini iletmek için Twitter üzerinden iletişim kurmak istediğini dile getirdi.

Akın, FETÖ üyelerinin kriptolu haberleşme programı ByLock ve ankesörlü telefon dışında örgütsel irtibat sağlamak için sosyal medyayı kullanmış olabileceğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

'TWİTTER'DAN HABER VERECEĞİNİ SÖYLEDİ'..."Kerem kod adlı şahıs bana sohbetlerin yer ve zamanını bildirmek için bir Twitter hesabı açmamı, buradan bilgilendirme yapacağını söyledi. Twitter'dan kendisinin aralarında bulunduğu bin kişiyi takip etmemi istedi. Bana 'Ben de bin kişiyi takip edeceğim, ben orada şifreli olarak yazacağım' demişti. ByLock ve ankesörlü telefon dışında böyle bir iletişim tekniğini kullanmış olabilirler, bunu mahkemenin dikkatine sunuyorum." 

Diğer sanık ve avukatların beyanlarının alınmasının ardından duruşma ertelendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • EEE KİRAZ 11 Temmuz 2018 14:12 KİRAZ MEVSİMİ İYİDİR BAHARDIR KİRAZ GÜZELDİR ARKADAŞLAR YAZ MEVSİMİ İYİDİR KİRAZ KİRAZ

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