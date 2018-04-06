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İtfaiye Grup Amiri'nden hastane yangınıyla ilgili açıklama

İtfaiye Grup Amiri'nden hastane yangınıyla ilgili açıklama

Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili özellikle 8'inci katta sorun yaşandığını belirtti ve "Böyle bir hadisede can kaybı olmaması özverili çalışmanın sonucudur" dedi.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 11:55 - Güncelleme: 06-04-2018 11:55

Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki binasında çıkan yangınla ilgili konuştu. Yangının nedeni konusunda incelemenin sürdüğünü söyleyen Vişne, özellikle 8'inci katta sorun yaşandığını belirtti ve "Böyle bir hadisede can kaybı olmaması özverili çalışmanın sonucudur" dedi.

Vişne, yangına 80 itfaiye aracı ve 200 itfaiye personeli ile müdahale edildiğini söyleyerek müdahale sayesinde alevlerin yayılmasının önüne geçildiğini kaydetti. 

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki binasında çıkan yangınla ilgili konuştu. "Yüreğimiz hopladı, endişeye kapıldık" diyen Demircan, tüm sağlık görevlilerinin, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastaların kısa sürede tahliye edildiğini söyledi.

''ENDİŞE VERİCİ VE DÜŞÜNDÜRÜCÜ''
Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten ve "Binada böyle bir yangının çıkması endişe verici ve düşündürücü" ifadesini kullanan Demircan şunları söyledi:

''GEREKEN NEYSE YAPILACAK''
"Yangınla iligili tüm soruşturmalar başlatıldı. İtfaiye, savcılık ve bakanlık olarak bizim çalışmalarımız neticesinde yangının nedeni net olarak ortaya çıkacak. Varsa sorumlular hakkında gereken yapılacak, teknik bir konuysa giderilecek." 

Hastaları ziyaret ettiğini ve etkilenmelerin çok düşük seviyede olduğunu ifade eden ve çok başarılı bir tahliye işleminin gerçekleştirildiğini söyleyen Demircan'a, bebek merkezinde yaşanan skandalla ilgili gelişmeler soruldu. Bakanlık soruşturmasının neticelenmediğini söyleyen Demircan, "İnşallah neticelendiği zaman paylaşacağız. Önemli bir husus ve gereken neyse yapılacak." şeklinde konuştu.

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