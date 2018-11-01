İtalyanlar bombayı patlattı ama Ali Koç'un hayalindeki hoca başka

Öte yandan Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir başka dünyaca ünlü isim daha var. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; takımı Türk bir hocaya teslim etmeyi düşünmeyen Ali Koç'un gönlünden geçen isim ise en son Bayern Münih'i çalıştıran Alman efsanesi Jupp Heynckes.



