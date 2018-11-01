İtalyanlar bombayı patlattı ama Ali Koç'un hayalindeki hoca başka

İtalyan basını, sarı lacivertli takımın yeni hocası için flaş bir iddia ortaya attı. Başkan Ali Koç'un ise takımın başına Almanların efsane ismini getirmeyi planladığı ileri sürüldü.

İtalyanlar bombayı patlattı ama Ali Koç'un hayalindeki hoca başka

Süper Lig'e Phillip Cocu yönetiminde tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe'de Ankaragücü mağlubiyeti sonrası teknik direktör arayışları devam ediyor. İtalyan basını, Galatasaray derbisine yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkma kararı alan Sarı-Lacivertliler'in teklif yaptığı sürpriz ismi açıkladı.

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İtalyanlar bombayı patlattı ama Ali Koç'un hayalindeki hoca başka

Corriere dello Sport, Sarı-Lacivertlilerin Sırp hoca Sinisa Mihajlovic'e teklif yaptığını ve sezon başında Sporting Lizbon'a imza attıktan 9 gün sonra ayrılan 49 yaşındaki Mihajlovic'in Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığını yazdı. Sırp hocanın ismi Rize mağlubiyeti sonrası Türk basınında yer almış ancak Fener yönetimi, "Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle görüşmemiz olmamıştır" denilerek yalanlanmıştı.

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İtalyanlar bombayı patlattı ama Ali Koç'un hayalindeki hoca başka

Öte yandan Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir başka dünyaca ünlü isim daha var. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; takımı Türk bir hocaya teslim etmeyi düşünmeyen Ali Koç'un gönlünden geçen isim ise en son Bayern Münih'i çalıştıran Alman efsanesi Jupp Heynckes.

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İtalyanlar bombayı patlattı ama Ali Koç'un hayalindeki hoca başka

Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Kupası zaferi de olmak üzere 13 kupa bulunan 73 yaşındaki Heynckes, 30 Haziran 2018'de emekliye ayrılmıştı.

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