İtalyan sevgilisinden ayrılan Özge Ulusoy'dan olay bornozlu paylaşımlar!

Sunucu ve model Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde iki ay önce ilişkiye başladığı İtalyan sevgilisi Joaquim Lundholm ile yollarını ayırmıştı. Şu an Muğla'da tatil yapan Ulusoy bugün sosyal medya hesabından yaptığı bornozlu paylaşımlarla gündeme oturdu.

Özge Ulusoy, İtalyan bankacı Joaquim Lundholm ile geçtiğimiz hafta ani bir kararla ayrılmıştı. 2 ay gibi kısa süren bu ilişkinin ardından Özge Ulusoy ayrılığı fırsat bilerek tatil için Muğla'ya gitti. Mesafeler nedeniyle ayrıldıkları iddia edilen çiftin ayrılığının asıl nedeni Özge Ulusoy'un sosyal medyada yaptığı paylaşımlar mı oldu sorusu akıllara geldi. Twitter

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Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla hayranlarından beğeni üstüne beğeni alan manken bir markanın çekilişi için poz verdi. Bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı andan itibaren beğeni yağmuruna tutulan ünlü manken düzgün fiziğiyle de konuşuluyor. Twitter

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Instagram hesabında 1,3 milyon takipçisi bulunan Ulusoy'un bu fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Twitter

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