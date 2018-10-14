İtalyan sevgilisinden ayrılan Özge Ulusoy'dan olay bornozlu paylaşımlar!

Özge Ulusoy, İtalyan bankacı Joaquim Lundholm ile geçtiğimiz hafta ani bir kararla ayrılmıştı. 2 ay gibi kısa süren bu ilişkinin ardından Özge Ulusoy ayrılığı fırsat bilerek tatil için Muğla'ya gitti. Mesafeler nedeniyle ayrıldıkları iddia edilen çiftin ayrılığının asıl nedeni Özge Ulusoy'un sosyal medyada yaptığı paylaşımlar mı oldu sorusu akıllara geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla hayranlarından beğeni üstüne beğeni alan manken bir markanın çekilişi için poz verdi. Bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı andan itibaren beğeni yağmuruna tutulan ünlü manken düzgün fiziğiyle de konuşuluyor.
Instagram hesabında 1,3 milyon takipçisi bulunan Ulusoy'un bu fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Özge Ulusoy geçtiğimiz yıl 6 senelik Hacı Sabancı ile olan ilişkisini olaylı bir şekilde noktalamıştı.
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