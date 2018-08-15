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İtalyan iş adamı 228 bin dolarını Türk lirasına çevirdi

İtalyan iş adamı 228 bin dolarını Türk lirasına çevirdi

İZMİR'de şirketi bulunan İtalyan iş adamı Amer Abd Alla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz çağrısına destek amacıyla bankada şahsi hesabında bulunan 228 bin doları Türk lirasına çevirdi.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 12:15 - Güncelleme: 15-08-2018 12:15

İtalyan iş adamı Amer Abd Alla, 228 bin dolarını Türk lirasına çevirerek, "Türk lirasına çok saygı duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve halkı her zaman yabancı yatırımcıya destek oluyor. Bu nedenle gün Türk ekonomisine destek olma günüdür" dedi.

İtalya'da Mısır asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 53 yaşındaki makina mühendisi Alla, ticaret hayatına 20 yıl önce ülkesinde başladı. Afrika ülkelerinde bulunan madenlere ekipman ihracatı yapan İtalyan iş adamı, bazı Türk firmalarıyla da çalışmaya başladı. Bu süreçte Türkiye ile arasında bir gönül bağı oluşan Alla, 3 yıl önce İzmir'de bir şirket kurdu.

Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine Türkiye'de yaptırdığı maden ekipmanlarını ihraç eden Alla, Türkiye'de döviz fiyatlarındaki hareketlenme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek oldu.

İtalyan iş adamı Alla, Türkiye'deki hesabında bulunan 228 bin doların Türk lirasına çevrilmesi için hem banka yetkililerine hem de şirketinin yöneticilerine mektup yazıp talimat verdi.

Mektubunda Türkiye'nin ekonomisinin çok güçlü bir ülke olduğunu anlatan Alla, Türk dostlarına destek olmak için böyle bir karar aldığını ve Türkiye'yi çok sevdiğini vurguladı.

"Gün Türk ekonomisine destek olma günüdür"
Amer Abd Alla, AA muhabirine yaptığı açıklamada da ikinci vatanı gibi gördüğü Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına değinen Alla, şöyle konuştu:

"Türk ekonomisinin sembolü olan Türk lirasına elimden geldiği kadar destek olmanın benim için önemli bir görev olduğunu hissediyorum. Bu sebeple hesabımda tuttuğum dolarları Türk lirasına çevirmeye karar verdim. Türk lirasına çok saygı duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve halkı her zaman yabancı yatırımcıya destek oluyor. Bu nedenle gün Türk ekonomisine destek olma günüdür."

"Türk bayrağı her zaman göklerde dalgalanmalıdır"
Alla, Türkiye'nin, ekonomisi ve milletiyle çok güçlü bir devlet olduğunun belirtti.

Türkiye ekonomisinin ABD'nin aldığı kararlara dayanıp üstesinden geleceğine inandığını dile getiren İtalyan iş adamı Alla, "Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisini ayakta tutacak gerekli güce ve kabiliyete sahiptir. Türkiye her zaman arka çıkılmayı hak ediyor. Türk bayrağı her zaman göklerde dalgalanmalıdır. Umarım benim bu yaptığım Türkiye'de bulunan tüm yabancı yatırımcılara ve yaşananlara örnek olur." ifadelerini kullandı.

İzmir'deki şirketin yetkilisi 42 yaşındaki Kemal Şener ise Alla'nın hesabında bulunan dolarların bozdurulup Türk lirasına çevrilmesine ilişkin kendisine böyle bir görev verdiğini, ilk duyduğunda çok şaşırdığını kaydetti. 

Bir İtalyan vatandaşının Türkiye için böyle bir özveride bulunmasının kendisini mutlu ettiğini anlatan Şener, "Türk halkı olarak kendi aramızda zaten her durumda dayanışma yapıyoruz ama bir yabancının bize destek olması çok önemli." dedi

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ddd 15 Ağustos 2018 12:43 Adam akıllı 228 bin dolar TL olarak 1.665.000 TL yarın dolar düşer diyelim 5 TL ye adam elindeki parayı dolar yapar 333 bin doları olur yani adam 105 bin dolar kazanmış olur ama düşünemeyen kesimler bunu TC yi seven biri olarak görür...

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