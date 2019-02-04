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İtalya'dan Venezuela için şaşırtan çıkış

İtalya'dan Venezuela için şaşırtan çıkış

İtalya çoğu Avrupa ülkelerinin aksine, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımadığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 18:14 - Güncelleme: 04-02-2019 18:14

İtalya, Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanımadığını açıkladı.

Çoğu Avrupa ülkesi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya 8 gün süre vermiş ve bu zaman dilimi içerisinde seçim kararı almazsa Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıyacaklarını açıklamıştı.

Maduro'ya verilen o süre dolunca, İngiltere, İspanya, Fransa Almanya, Avusturya, Hollanda, İsveç,Letonya, Danimarka ve Çekya, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu, Venezuela'nın "geçici" devlet başkanı olarak tanımıştı.

İTALYA, AVRUPA ÜLKELERİNİN KARARINA KARŞI ÇIKTI

Çoğu Avrupa ülkesinin bu kararına İtalya karşı çıktı. İtalya, Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak görmediğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD son olarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıklamıştı.

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  • Tebrikler İtalya 04 Şubat 2019 19:11 İtalyanları tebrik ediyorum.

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