İtalya'da sel yüzünden ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

İtalya'nın Sicilya Adası'nda fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre felakette 29 kişi hayatını kaybetti. İtalya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı ise sel sularının harap ettiği iki bölgede vergilerin kaldırıldığını açıkladı, hasarın da 1 milyar euro olduğunu belirtti.
Akdeniz’deki Sicilya adasında fırtına ve şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, sosyal medya hesabından Sicilya’yı ziyaret etmek için yola çıktığını açıkladı.
İtalya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Laura Castelli yaptığı açıklamada, sel sularının harap ettiği Trentino ve Veneto bölgelerinde vergilerin kaldırıldığını ve hasarın yaklaşık 1 milyar euroyu olduğunu söyledi.
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