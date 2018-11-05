İtalya'da sel yüzünden ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

İtalya'nın Sicilya Adası'nda fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre felakette 29 kişi hayatını kaybetti. İtalya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı ise sel sularının harap ettiği iki bölgede vergilerin kaldırıldığını açıkladı, hasarın da 1 milyar euro olduğunu belirtti.