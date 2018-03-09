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İtalya'da işçilerin grevi şehirleri felç etti

İtalya'da işçilerin grevi şehirleri felç etti

İtalya'da Sendikalar Birliği ve işçi federasyonları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 24 saatlik greve gitti. Çoğu şehirde hayat durma noktasına gelirken, sağlık ve okul çalışanları da iş bıraktı.

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Eklenme Tarihi: 08-03-2018 20:52 - Güncelleme: 09-03-2018 00:16

İtalya'nın çeşitli yerlerinde ulaşım, sağlık ve okul çalışanları greve gitti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bugün İtalya'nın çeşitli noktalarında ulaşım, sağlık ve okul çalışanları, iş bırakma eylemi düzenledi.

Sendikalar Birliği (USB) ve çeşitli işçi federasyonlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakları çerçevesinde ilan ettiği 24 saatlik grev nedeniyle okul, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı.

Havayolu ulaşımında, çeşitli birimlerdeki havacılık hizmeti çalışanlarının ayrı ayrı belirlenen saatlerde yaptıkları toplam 24 saatlik grevi, Roma'daki hem Fiumicino hem de Ciampino Havalimanlarındaki hizmeti olumsuz etkiledi.

Bazı sendika ve federasyonlara bağlı tren ulaşımında çalışan işçilerin tüm gün süren iş bırakma eylemi sonucu, bu yöndeki hizmette de sıkıntılar yaşandı.

Toplu taşıma hizmetinde de ilan edilen genel grev sebebiyle her şehirde farklı olmak üzere aksaklıklar yaşandı. Otobüs ve metro seferlerinde iptal ve azalmalar meydana geldi.

Ayrıca işçi sendikalarının okul, sağlık ve atık hizmeti çalışanlarına da grev çağrısında bulunması nedeniyle bu hizmetlerde de aksamalar yaşandı.

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