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İsyan ettiren uygulamada hükümetten flaş adım

İsyan ettiren uygulamada hükümetten flaş adım

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya kadın ve çocukları istismar edenlere artık iyi hal indirimi uygulanmayacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 10:57 - Güncelleme: 11-01-2018 10:57

Kadın ve çocukların istismarına yönelik davalarda sanıklara iyi hal indirimi uygulanması kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu konuda müjdeyi verdi. Bakan Kaya, “Kadını ve çocuğu istismar edene iyi hal indirimi kaldırılacak. Bundan böyle şiddete uğrayan anne ile çocuklar da koruma altına alınacak." dedi.

Baya, Bakanlıkta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇALIŞMALARIN SONUNA GELDİK"
Bakan Kaya şu bilgileri paylaştı: “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yeni bir çalışma yapıyoruz. Özellikle çocuklarla ilgili meslek gruplarında hizmet veren kişilerin belli aralıklarla sicil kaydı tutulacak. Bu periyodik olarak da istenecek. Düşünün cinsel istismarda bulunmuş bir öğretmenin mesleğine devam etmesi mümkün mü? İyi halle ilgili çalışmamız da var. Adalet Bakanlığımızla çalışmanın sonuna geldik. İyi hal denen indirim, (kravat takıp-takım elbise giyip mahkemeye gelince cezanın indirilmesi) özellikle bu tür davalarda asla geçerli olmayacak. 2018 yılı içinde artık bunun uygulanması yönünde çalışacağız. 

"ELEKTRONİK KELEPÇEYE ZORUNLULUK"
Son dönemde eğitime çok önem veriyoruz. Toplumun farklı kesimlerine farklı eğitimler verdik. Kadınlar için teknoloji bağımlılığı eğitimi bile veriyoruz. Bu eğitimleri artıracağız. Şiddet uygulayan kişilerle ilgili teknik takip sistemi var. Burada sayı 30’du. Bunu 600’e çıkarıyoruz. İl sayısını da ikiden 6’ya yükselttik. Can güvenliğinin sorun olduğu vakalarda kelepçe uygulamasının artık zorunlu olması gerekiyor.

"ÇOCUKLARA DA KORUMA KARARI"
Geçtiğimiz günlerde bir baba iki çocuğunu ve sonrasında kendini öldürmüştü. Bu çok acı. Başbakanlığımızın da talimatıyla tüm süreci, tüm detaylarıyla inceliyoruz. Bir başmüfettiş görevlendirdik. Hanımefendiyle ilgili gerekli tüm desteği verdik. Kendisi maalesef bizim konukevimizden ayrılmış. Ayrılırken de ekonomik olarak destek verilmiş. Tüm hizmetlerimiz anlatılmış. Şu anda güvenlikli bir sitede ev tuttuk kendisine. Keşke yok hayatta ama... Maltepe’deki son olayda görüyoruz ki kadının koruma kararı var ancak çocukların yok. Çocukların da koruma kararı olması gerekiyordu. Anne, çocuklarını babaya kendisi teslim etmiş. Hem de görüş günü gelmeden. Maalesef çok üzücü. Şiddet söz konusu ise çocukların da koruma kararı bulunması gerekiyor. 

ŞİDDET HABERLERİNİN VERİLMESİNE RTÜK AYARI
Reyting kaygısıyla şiddet haberlerinin verilmesine karşıyız. Bu ay içinde RTÜK ve tüm kanalların genel yayın yönetmenleriyle bu konuda bir toplantı yapacağız.

ŞİDDET UYGULAYANA ÖFKE KONTROLÜ
Şiddet uygulayan faile de öfke kontrolü çalışması yapıyoruz. Pilot il olarak Ankara’da 103 kişi tedavi ediliyor. Şuanda kendi isteğiyle tedaviye alıyoruz.” 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2018 11:36 iyi hal indirimi,şimdiye kadar niçin uygulandı?herşey,kırılıp döküldükten,bıçak kemiğe dayandıktan ve iş işten geçtikten sonra mı aklınıza geliyor.

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