İsviçre'nin zengin ve gösteriş meraklısı gençleri

'İsviçre'nin zengin çocukları' (Rich kids of Switzerland) isimli Instagram hesabı, bu ülkedeki en zengin gençlerin lüks yaşamını konu alıyor. Fotoğraf paylaşan gençlerin lüks otomobilleri ve gösteriş merakı binlerce takipçi tarafından takip ediliyor.
Dünyada birçok ülkede yaşayan gençlerin lüks yaşamlarına ilişkin Instagram hesabı bulunuyor. Kısa süre önce açılan Instagram hesabı kısa süre içinde binlerce takipçiye ulaştı...
Zengin ailelerin çocukları servetlerini nasıl harcadıklarını an be an aktarmakta hiçbir sıkıntı görmüyor. Kimi özel uçağıyla yaptığı uzun bir seyahati kimi, çok sayıda arabası içinde hangisini seçeceğine yönelik bir 'kararsızlık anını' paylaşıyor....
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